Россиянин Аслан Карацев сыграет против шведа Элиаса Имера во втором круге турнира в Пуне (Индия). Матч пройдет 3 февраля, начало — 10:30 мск. Карацев — Имер: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Карацев

У Карацева был очень эмоциональный январь. И, пожалуй, можно сказать, что он получился успешным.

В первой половине прошлого месяца Аслан выиграл турнир в Сиднее. В финале ему удалось победить британца Эндия Маррея.

На Открытом чемпионате Австралии Карацев вылетел после третьего круга, уступив французу Адриану Маннарино. Но даже этот результат нельзя назвать провальным. Все-таки надо не забывать, что в начале года россиянину пришлось пропустить какое-то время из-за ковида, который вполне мог сказаться на выносливости.

В новой вертии рейтинга Карацев занимает 15-е место.

Имер

Имер тем временем попал в основную сетку турнира в Пуне через квалификацию. В отборе швед выиграл у Димитара Кузманова и австралийца Марка Полманса.

В первом круге Элиас одержал победу над итальянцем Марко Морони. Не самый простой матч, все решилось только в третьем сете, концовка которого получилась весьма напряженной.

Все прогнозы на теннис

На Открытом чемпионате Австралии Имер остановился после заключительного раунда квалификации. Элиас разгромно проиграл чилийцу Алехандро Табило.

В текущем рейтинге Имер находится на 163-й строчке.

Прогноз и ставка

На Карацева в этом матче можно поставить за 1.33, победу Имера букмекеры предлагают за 3.44.

Конечно, если Аслан будет играть в свой теннис, он без проблем выйдет в следующий раунд. После поражения от Маннарино прошло почти две недели, есть надежда, что за это время российский теннисист успел восстановиться и физически, и эмоционально. Для него это сейчас самое главное.

Ставка — победа Карацева в двух сетах за 1.82.