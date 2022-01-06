Польская теннисистка Ига Швентек сыграет против Лейлы Фернандес из Канады во втором круге турнира в Аделаиде. Матч пройдет 6 января, начало — в 03:30 мск. Фернандес — Швентек: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Фернандес

Фернандес завершила минувший сезон на 24-м месте в рейтинге WTA. И судя по всему, восхождение только начинается. 19-летняя теннисистка заявила, что в этом году собирается штурмовать топ-10 и поехать на Итоговый турнир.

И вряд ли кто-то скажет, что ей еще рано об этом думать. Как известно, Фернандес стала сенсационной финалисткой Открытого чемпионата США. В решающем матче теннисистка из Канады уступила Эмме Радукану.

После этого Лейла выиграла несколько матчей на престижном турнире в Индиан-Уэллсе и досрочно завершила сезон. После всех событий ей действительно нужна была пауза.

В Аделаиде Фернандес стартовала с уверенной победы над россиянкой Екатериной Александровой.

Швентек

Швентек тем временем начала сезон с победы над Дарьей Гавриловой, которая теперь выступает под фамилией Сэвилл. Ига разобралась с австралийкой в двух сетах.

Прошлый сезон получился для Швентек непростым в психологическом плане. Польская теннисистка, похоже, просто не могла справиться с давлением, которое началось после ее сенсационной победы на «Ролан Гаррос».

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Хотя в 2021-м ей все равно удалось выиграть несколько титулов. Швентек стала чемпионкой в Аделаиде и Риме.

Главным же разочарованием стало выступление Иги на турнирах «Большого шлема». Дальше четвертого круга она прошла только на «Ролан Гаррос».

Прогноз и ставка

На Фернандес в этом матче можно поставить за 2.42, победу Швентек букмекеры предлагают за 1.59.

В такой игре точно не надо ставить на исход. Шансы 50 на 50, а проще говоря, Фернандес может запросто обыграть девятую ракетку мира, которую постоянно преследуют психологические проблемы.

Ставка — тотал сетов больше 2,5 за 2.45.

Также можно рассмотреть ставку на то, что хотя бы в одном сете будет тай-брейк за 3.98. В женском теннисе это случается не очень часто, но в этом матче встретятся девушки, которые неплохо держат свою подачу.