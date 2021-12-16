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    Сможет ли Миннен выиграть у Фегеле?

    Миннен — Фегеле. Прогноз (к. 2.55) и ставки на турнир в Лиможе 16 декабря 2021 года

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    Грет Миннен
    Бельгийка Грет Миннен сыграет против швейцарки Штефани Фегеле во втором круге турнира в Лиможе (Франция). Матч пройдет 16 декабря, начало — в 19:15 мск. Миннен — Фегеле: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Миннен

    Миннен в первом круге одержала волевую победу над румынкой Андреа Рошкой.

    Бельгийская теннисистка неожиданно проиграла первый сет, но потом легко взяла две партии, в которых в общей сложности отдала сопернице лишь два гейма.

    На прошлой неделе Грет выступила на турнире в Анже. После победы над Хлоэ Паке 77-я ракетка мира уступила китаянке Юань Юэ.

    Главным достижением Миннен в этом году можно назвать выход в основную сетку всех турниров Большого шлема. Более того, на US Open она добралась до третьего раунда.

    Фегеле

    Фегеле тем временем в стартовом матче выиграла у Виктории Томовой.

    Вопреки ожиданиям, швейцарская теннисистка одержала уверенную победу в двух сетах. Интересно, что Штефани проиграла лишь один гейм на своей подаче.

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    На прошлой неделе Фегеле уступила Вере Звонаревой в первом круге на турнире в Анже. А свою предыдущую победу до встречи с Томовой она одержала еще в середине октября в квалификации турнира в Тенерифе.

    Прогноз и ставка

    На Миннен в этом матче можно поставить за 1.48, победу Фегеле букмекеры предлагают за 2.55.

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    Многое будет зависеть от настроя Миннен, но мы все-таки больше склоняемся к тому, что более мотивированная из-за ситуации в рейтинге швейцарка выиграет этот матч и продолжит борьбу за титул, который позволит ей приблизиться к топ-100.

    Ставка — победа Фегеле за 2.55.

    Также можно рассмотреть ставку на то, что Фегеле выиграет хотя бы один сет за 1.72.

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    Миннен — Фегеле: прогноз, ставка (2.55), статистика, коэффициенты матча 16.12.2021. Прогнозы на теннис. Сможет ли Миннен выиграть у Фегеле?
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