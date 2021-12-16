Миннен
Миннен в первом круге одержала волевую победу над румынкой Андреа Рошкой.
Бельгийская теннисистка неожиданно проиграла первый сет, но потом легко взяла две партии, в которых в общей сложности отдала сопернице лишь два гейма.
На прошлой неделе Грет выступила на турнире в Анже. После победы над Хлоэ Паке 77-я ракетка мира уступила китаянке Юань Юэ.
Главным достижением Миннен в этом году можно назвать выход в основную сетку всех турниров Большого шлема. Более того, на US Open она добралась до третьего раунда.
Фегеле
Фегеле тем временем в стартовом матче выиграла у Виктории Томовой.
Вопреки ожиданиям, швейцарская теннисистка одержала уверенную победу в двух сетах. Интересно, что Штефани проиграла лишь один гейм на своей подаче.
На прошлой неделе Фегеле уступила Вере Звонаревой в первом круге на турнире в Анже. А свою предыдущую победу до встречи с Томовой она одержала еще в середине октября в квалификации турнира в Тенерифе.
Прогноз и ставка
На Миннен в этом матче можно поставить за 1.48, победу Фегеле букмекеры предлагают за 2.55.
Многое будет зависеть от настроя Миннен, но мы все-таки больше склоняемся к тому, что более мотивированная из-за ситуации в рейтинге швейцарка выиграет этот матч и продолжит борьбу за титул, который позволит ей приблизиться к топ-100.
Ставка — победа Фегеле за 2.55.
Также можно рассмотреть ставку на то, что Фегеле выиграет хотя бы один сет за 1.72.