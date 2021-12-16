Немка Татьяна Мария сыграет против бельгийки Алисон ван Эйтванк во втором круге турнира в Лиможе (Франция). Матч пройдет 16 декабря, начало — в 14:30 мск. Мария — ван Эйтванк: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Мария

Мария в этом году играла в основном на турнирах ITF. Но даже на этом уровне ей ни разу не удалось пройти дальше второго круга.

В итоге немецкая теннисистка свалилась в третью сотню рейтинга.

Но в Лиможе Татьяна, как ни странно, начала с победы. 34-летняя теннисистка выиграла в двух сетах у белоруски Ирины Шиманович.

Благодаря этой победе Мария прервала серию из четырех поражений.

Ван Эйтванк

Ван Эйтванк в первом круге одержала уверенную победу над Виталией Дьяченко.

По всей видимости, россиянка не успела прийти в себя после турнира в Анже, где ей удалось выиграть титул. В итоге Алисон отдала Дьяченко лишь четыре гейма.

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Для ван Эйтванк это был первый матч после паузы, перед которой она дошла до четвертьфинала на турнире в австрийском Линце.

Также стоит отметить, что в начале октября бельгийская теннисистка выиграла турнир в Нур-Султане.

Прогноз и ставка

На Марию в этом матче можно поставить за 5.60, победу ван Эйтванк букмекеры предлагают за 1.11.

У ван Эйтванк, скорее всего, не будет проблем и в этой игре. Мария сейчас играет далеко не на том уровне, когда она входила в топ-50.

Ставка — победа ван Эйтванк с форой по геймам (-5,5) за 1.88.