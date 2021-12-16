ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Паоло ВанолиНовый вектор. Виторию сменит в «Спартаке» ученик Конте Россия — КанадаВеселый хоккей. Расслабленность едва не стоила сборной России победы над Канадой Роберт ЛевандовскиА что если? Трансферы, которые могли повернуть ход истории, но при этом не состоялись
  • 00:56
    • «Арсенал» обыграл «Вест Хэм» в столичном дерби
  • 21:05
    • Сборная России обыграла Канаду на Кубке Первого канала
  • 00:28
    • «Кристал Пэлас» и «Саутгемптон» сыграли вничью
  • 00:27
    • «Боруссия» Дортмунд разгромила «Гройтер Фюрт», «Байер» упустил победу над «Хоффенхаймом»
  • 22:49
    • В МЮ выявлено 19 случаев заражения коронавирусом
  • 22:34
    • «Айнтрахт» на выезде победил гладбахскую «Боруссию»
  • 20:57
    • Российские гандболистки проиграли Норвегии в четвертьфинале ЧМ
    Все новости спорта

    Ван Эйтванк выиграет у Марии с разгромным счетом?

    Мария — ван Эйтванк. Прогноз (к. 1.88) и ставки на турнир в Лиможе 16 декабря 2021 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на WTA
    Прогноз и ставки на Мария — ван Эйтванк
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Алисон ван Эйтванк
    Немка Татьяна Мария сыграет против бельгийки Алисон ван Эйтванк во втором круге турнира в Лиможе (Франция). Матч пройдет 16 декабря, начало — в 14:30 мск. Мария — ван Эйтванк: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Мария

    Мария в этом году играла в основном на турнирах ITF. Но даже на этом уровне ей ни разу не удалось пройти дальше второго круга.

    В итоге немецкая теннисистка свалилась в третью сотню рейтинга.

    Но в Лиможе Татьяна, как ни странно, начала с победы. 34-летняя теннисистка выиграла в двух сетах у белоруски Ирины Шиманович.

    Благодаря этой победе Мария прервала серию из четырех поражений.

    Ван Эйтванк

    Ван Эйтванк в первом круге одержала уверенную победу над Виталией Дьяченко.

    По всей видимости, россиянка не успела прийти в себя после турнира в Анже, где ей удалось выиграть титул. В итоге Алисон отдала Дьяченко лишь четыре гейма.

    Все прогнозы на теннис

    Для ван Эйтванк это был первый матч после паузы, перед которой она дошла до четвертьфинала на турнире в австрийском Линце.

    Также стоит отметить, что в начале октября бельгийская теннисистка выиграла турнир в Нур-Султане.

    Прогноз и ставка

    На Марию в этом матче можно поставить за 5.60, победу ван Эйтванк букмекеры предлагают за 1.11.

    100ИгратьБонус новым игрокамvulkan 122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet

    У ван Эйтванк, скорее всего, не будет проблем и в этой игре. Мария сейчас играет далеко не на том уровне, когда она входила в топ-50.

    Ставка — победа ван Эйтванк с форой по геймам (-5,5) за 1.88.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.82
  • Прогноз на матч Даллас — Лейкерс
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:30
    •  2.14
  • Прогноз на матч Чикаго — Вашингтон
  • Хоккей
  • Сегодня в 04:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Аризона — Рейнджерс
  • Хоккей
  • Сегодня в 05:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Юта — Клипперс
  • Баскетбол
  • Сегодня в 06:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Анахайм — Сиэтл
  • Хоккей
  • Сегодня в 06:00
    •  2.57
  • Прогноз на матч Букша — Грачева
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.33
  • Прогноз на матч Шаньдун Тайшань — Бэйцзин Гоань
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Гуанчжоу — Хэбэй
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Шанхай Порт — Гуанчжоу Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.90
  • Прогноз на матч Чанчунь Ятай — Шэньчжэнь
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Сабаил — Сабах
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  2.53
  • Прогноз на матч Звонарева — Стоянович
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Карабах — Зиря
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.38
  • Прогноз на матч ТСЦ — Црвена Звезда
  • Футбол
  • Сегодня в 18:05
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Мария — ван Эйтванк: прогноз, ставка (1.88), статистика, коэффициенты матча 16.12.2021. Прогнозы на теннис. Ван Эйтванк выиграет у Марии с разгромным счетом?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры