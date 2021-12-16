Мария
Мария в этом году играла в основном на турнирах ITF. Но даже на этом уровне ей ни разу не удалось пройти дальше второго круга.
В итоге немецкая теннисистка свалилась в третью сотню рейтинга.
Но в Лиможе Татьяна, как ни странно, начала с победы. 34-летняя теннисистка выиграла в двух сетах у белоруски Ирины Шиманович.
Благодаря этой победе Мария прервала серию из четырех поражений.
Ван Эйтванк
Ван Эйтванк в первом круге одержала уверенную победу над Виталией Дьяченко.
По всей видимости, россиянка не успела прийти в себя после турнира в Анже, где ей удалось выиграть титул. В итоге Алисон отдала Дьяченко лишь четыре гейма.
Для ван Эйтванк это был первый матч после паузы, перед которой она дошла до четвертьфинала на турнире в австрийском Линце.
Также стоит отметить, что в начале октября бельгийская теннисистка выиграла турнир в Нур-Султане.
Прогноз и ставка
На Марию в этом матче можно поставить за 5.60, победу ван Эйтванк букмекеры предлагают за 1.11.
У ван Эйтванк, скорее всего, не будет проблем и в этой игре. Мария сейчас играет далеко не на том уровне, когда она входила в топ-50.
Ставка — победа ван Эйтванк с форой по геймам (-5,5) за 1.88.