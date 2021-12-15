Россиянка Варвара Грачева сыграет против испанки Кристины Букши во втором раунде турнира в Лиможе (Франция). Матч пройдет 15 декабря, начало — в 12:00 мск. Букша — Грачева: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Букша

Букша в первом круге одержала победу над итальянкой Лючией Бронцетти. После двух напряженных партий испанка уверенно забрала решающий сет, отдав сопернице лишь два гейма.

На прошлой неделе 23-летняя теннисистка неудачно выступила в Анже. В стартовом раунде Кристина потерпела разгромное поражение от россиянки Виталии Дьяченко. В двух партиях она смогла выиграть три гейма.

Главным же достижением Букши в уходящем году стал выход в основную сетку Открытого чемпионата США. В первом круге испанка уступила Жиль Тайкманн, но сам факт, что ей удалось пройти квалификацию, заслуживает внимания.

Грачева

Грачева тем временем стартовала с победы на Тамарой Корпач. Как и ожидалось, россиянке хватило двух сетов.

Хотя во второй партии на корте была борьба. Соперница дрогнула только при счете 5:6, не сумев взять свою подачу.

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В этом матче Варвара сыграла заметно лучше, чем на прошлой неделе в против австрийки Джулии Грабхер, которая не позволила ей выти во второй круг турнира в Анже.

Прогноз и ставка

На Букшу в этом матче можно поставить за 2.95, победу Грачевой букмекеры предлагают за 1.36.

Вряд ли Варваре удастся выиграть с разгромным счетом. Соперница не такая уж и слабая, несмотря на то, что находится во второй сотне рейтинга.

Более того, вполне вероятно, что Бушка сможет сохранить интригу вплоть до конца третьего сета. Двух партий соперницам может не хватить.

Ставка — тотал сетов больше 2,5 за 2.57.