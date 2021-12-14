Швейцарка Штефани Фегеле сыграет против Виктории Томовой из Болгарии в первом круге турнира в Лиможе (Франция). Матч пройдет 14 декабря, начало — в 18:00 мск. Томова — Фегеле: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Томова

Главным достижением Томовой в этом году стал выход в полуфинал турнира в Белграде, где она стартовала еще в квалификации. Во втором круге болгарская теннисистка обыграла будущую финалистку US Open Лейлу Фернандес.

Кроме того, Виктория добралась до полуфинале в Боготе, где матчи тоже проходили на грунте.

Попадание в основную сетку Открытого чемпионата США тоже можно считать успехом для Томовой, которая, в основном, вылетала уже после стартового раунда.

В предыдущих 10-ти матчах на уровне основной сетки WTA Томова не одержала ни одной победы.

Фегеле

Фегеле тоже находится в рейтинге за пределами топ-100 — на данный момент она всего лишь 148-я, хотя в какой-то момент входила даже в 50 лучших.

На прошлой неделе Штефани неудачно выступила на турнире в Анже. Уже в первом раунде она проиграла в двух сетах россиянке Вере Звонаревой.

Теперь безвыигрышная серия Фегеле на уровне основной сетки WTA составляет уже шесть матчей. При этом были турниры, где она вылетела еще в квалификации.

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После турнира в Лозанне, который прошел еще в середине июля, Фегеле каждый раз вылетала после первого круга.

Прогноз и ставка

На Томову в этом матче можно поставить за 2.22, победу Фегеле букмекеры предлагают за 1.66.

Очень сомнительно, девушкам в этой игре хватит двух сетов. Скорее всего, все решится в третьей партии. В их случае это самый реальный сценарий.

Ставка — тотал сетов больше 2,5 за 2.45.