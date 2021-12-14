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    Фегеле проиграет Томовой в Лиможе?

    Томова — Фегеле. Прогноз (к. 2.45) и ставки на турнир в Лиможе 14 декабря 2021 года

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    Прогноз и ставки на Томова — Фегеле
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    Виктория Томова
    Швейцарка Штефани Фегеле сыграет против Виктории Томовой из Болгарии в первом круге турнира в Лиможе (Франция). Матч пройдет 14 декабря, начало — в 18:00 мск. Томова — Фегеле: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Томова

    Главным достижением Томовой в этом году стал выход в полуфинал турнира в Белграде, где она стартовала еще в квалификации. Во втором круге болгарская теннисистка обыграла будущую финалистку US Open Лейлу Фернандес.

    Кроме того, Виктория добралась до полуфинале в Боготе, где матчи тоже проходили на грунте.

    Попадание в основную сетку Открытого чемпионата США тоже можно считать успехом для Томовой, которая, в основном, вылетала уже после стартового раунда.

    В предыдущих 10-ти матчах на уровне основной сетки WTA Томова не одержала ни одной победы.

    Фегеле

    Фегеле тоже находится в рейтинге за пределами топ-100 — на данный момент она всего лишь 148-я, хотя в какой-то момент входила даже в 50 лучших.

    На прошлой неделе Штефани неудачно выступила на турнире в Анже. Уже в первом раунде она проиграла в двух сетах россиянке Вере Звонаревой.

    Теперь безвыигрышная серия Фегеле на уровне основной сетки WTA составляет уже шесть матчей. При этом были турниры, где она вылетела еще в квалификации.

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    После турнира в Лозанне, который прошел еще в середине июля, Фегеле каждый раз вылетала после первого круга.

    Прогноз и ставка

    На Томову в этом матче можно поставить за 2.22, победу Фегеле букмекеры предлагают за 1.66.

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    Очень сомнительно, девушкам в этой игре хватит двух сетов. Скорее всего, все решится в третьей партии. В их случае это самый реальный сценарий.

    Ставка — тотал сетов больше 2,5 за 2.45.

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    Томова — Фегеле: прогноз, ставка (2.45), статистика, коэффициенты матча 14.12.2021. Прогнозы на теннис. Фегеле проиграет Томовой в Лиможе?
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