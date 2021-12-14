Россиянка Варвара Грачева сыграет против немки Тамары Корпач в первом круге турнира в Лиможе (Франция). Матч пройдет 14 декабря, начало — в 14:00 мск. Корпач — Грачева: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Корпач

Корпач на прошлой неделе неудачно выступила в Анже. Уже в первом круге она проиграла француженке Джессике Понше, взяв всего лишь четыре гейма.

Для Тамары это был первый турнир за три месяца. В первой половине сентября она не смогла пройти квалификацию в Люксембурге.

За весь год Корпач более-менее успешно провела лишь несколько летних турниров. В Бад-Хомбурге и Гамбурге немка выиграла по одному матчу, а в польской Гдыне, где был не самый сильный состав участниц, дошла до полуфинала.

В текущем рейтинге Тамара занимает 180-е место.

Грачева

Грачева тоже сыграла на турнире в Анже. И точно так же, как и Корпач, уступила в первом круге.

Россиянка сенсационно проиграла в двух сетах Джулии Грабнер из Австрии. Это был ее первый матч после месячной паузы.

В начале ноября Варвара выиграла два матча на турнире ITF в Нанте. В четвертьфинале Грачева уступила соотечественнице Виталии Дьяченко.

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Но Грачева все-таки способна на большее. Достаточно вспомнить, что в начале сентября она дошла до третьего круга на US Open, а перед этим до полуфинала на турнире в Чикаго.

А кроме того, у нее был третий круг на Ролан Гаррос. Так что Варварла неслучайно находится в топ-100 (на 79-м месте).

Прогноз и ставка

На Корпач в этом матче можно поставить за 3.95, победу Грачевой букмекеры предлагают за 1.25.

Два года назад Варвара обыгрывала Тамару на турнире ITF в испанской Валенсии. Немка тогда смогла взять одну партию, но при этом также стоит отметить, что решающий сет россиянка забрала со счетом 6:0.

Грачева с тех пор заметно прибавила, в отличие от Корпач. Вполне вероятно, что на этот раз ей будет достаточно двух сетов для победы.

Ставка — победа Грачевой в двух сетах за 1.76.