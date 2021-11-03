Француз Пьер-Юг Эрбер сыграет против испанца Карлоса Алькараса в первом круге «Мастерса» в Париже. Матч пройдет 2 ноября, начало — в 13:00 мск. Эрбер — Алькарас: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Эрбер

Эрбер попал сразу в основную сетку парижского «Мастерса» благодаря тому, что получил от организаторов wild card. В противном случае, 99-й ракетке мира пришлось бы участовать в квалификации.

Главным успехом Эрбера в текущем сезоне остается выход в финал турнира в Марселе.

Правда, было это еще в середине марта. В четвертьфинале Пьер-Юг сенсационно обыграл Стефаноса Циципаса, а в решающем матче до последнего боролся с Даниилом Медведевым.

После этого на уровне ATP Эрбер дальше второго круга не проходил. Более того, осенью он играл в основном на «челленджерах». На прошлой неделе 30-летний теннисист не смог преодолеть первый раунд на скромном турнире в Бресте, а в середине месяца провалил квалификацию в Антверпене.

Алькарас

Алькарас тем временем продолжает подниматься в рейтинге и увеличивать количество своих поклонников. После турнира в Вене испанец переместился с 42-й на 35-ю позицию.

Несмотря на не самую простую сетку, Карлос дошел до полуфинала, где его остановил Александр Зверев.

Все прогнозы на теннис

Перед этим же были крутейшие победы над британцами Дэном Эвансом и Энди Марреем, а также над итальянцем Маттео Берреттини.

Очевидно, что уже в первой половине следующего сезона будет где-то рядом с топ-20.

Прогноз и ставка

На Эрбера в этом матче можно поставить за 3.44, победу Алькараса букмекеры предлагают за 1.33.

В принципе, здесь все очевидно. Французу будет крайне сложно остановить талантливого испанца, который уже играет на равных с такими соперниками, как Маттео Берреттини и Стефанос Циципас.

Ставка — победа Алькараса в двух сетах за 1.91.