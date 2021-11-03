Эрбер
Эрбер попал сразу в основную сетку парижского «Мастерса» благодаря тому, что получил от организаторов wild card. В противном случае, 99-й ракетке мира пришлось бы участовать в квалификации.
Главным успехом Эрбера в текущем сезоне остается выход в финал турнира в Марселе.
Правда, было это еще в середине марта. В четвертьфинале Пьер-Юг сенсационно обыграл Стефаноса Циципаса, а в решающем матче до последнего боролся с Даниилом Медведевым.
После этого на уровне ATP Эрбер дальше второго круга не проходил. Более того, осенью он играл в основном на «челленджерах». На прошлой неделе 30-летний теннисист не смог преодолеть первый раунд на скромном турнире в Бресте, а в середине месяца провалил квалификацию в Антверпене.
Алькарас
Алькарас тем временем продолжает подниматься в рейтинге и увеличивать количество своих поклонников. После турнира в Вене испанец переместился с 42-й на 35-ю позицию.
Несмотря на не самую простую сетку, Карлос дошел до полуфинала, где его остановил Александр Зверев.
Перед этим же были крутейшие победы над британцами Дэном Эвансом и Энди Марреем, а также над итальянцем Маттео Берреттини.
Очевидно, что уже в первой половине следующего сезона будет где-то рядом с топ-20.
Прогноз и ставка
На Эрбера в этом матче можно поставить за 3.44, победу Алькараса букмекеры предлагают за 1.33.
В принципе, здесь все очевидно. Французу будет крайне сложно остановить талантливого испанца, который уже играет на равных с такими соперниками, как Маттео Берреттини и Стефанос Циципас.
Ставка — победа Алькараса в двух сетах за 1.91.