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    Алькарас не отдаст Эрберу ни одного сета?

    Эрбер — Алькарас. Прогноз (к. 1.91) и ставки на «Мастерс» в Париже 2 ноября 2021 года

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    Карлос Алькарас
    Француз Пьер-Юг Эрбер сыграет против испанца Карлоса Алькараса в первом круге «Мастерса» в Париже. Матч пройдет 2 ноября, начало — в 13:00 мск. Эрбер — Алькарас: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Эрбер

    Эрбер попал сразу в основную сетку парижского «Мастерса» благодаря тому, что получил от организаторов wild card. В противном случае, 99-й ракетке мира пришлось бы участовать в квалификации.

    Главным успехом Эрбера в текущем сезоне остается выход в финал турнира в Марселе.

    Правда, было это еще в середине марта. В четвертьфинале Пьер-Юг сенсационно обыграл Стефаноса Циципаса, а в решающем матче до последнего боролся с Даниилом Медведевым.

    После этого на уровне ATP Эрбер дальше второго круга не проходил. Более того, осенью он играл в основном на «челленджерах». На прошлой неделе 30-летний теннисист не смог преодолеть первый раунд на скромном турнире в Бресте, а в середине месяца провалил квалификацию в Антверпене.

    Алькарас

    Алькарас тем временем продолжает подниматься в рейтинге и увеличивать количество своих поклонников. После турнира в Вене испанец переместился с 42-й на 35-ю позицию.

    Несмотря на не самую простую сетку, Карлос дошел до полуфинала, где его остановил Александр Зверев.

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    Перед этим же были крутейшие победы над британцами Дэном Эвансом и Энди Марреем, а также над итальянцем Маттео Берреттини.

    Очевидно, что уже в первой половине следующего сезона будет где-то рядом с топ-20.

    Прогноз и ставка

    На Эрбера в этом матче можно поставить за 3.44, победу Алькараса букмекеры предлагают за 1.33.

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    В принципе, здесь все очевидно. Французу будет крайне сложно остановить талантливого испанца, который уже играет на равных с такими соперниками, как Маттео Берреттини и Стефанос Циципас.

    Ставка — победа Алькараса в двух сетах за 1.91.

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    Эрбер — Алькарас: прогноз, ставка (1.91), статистика, коэффициенты матча 03.11.2021. Прогнозы на теннис. Алькарас не отдаст Эрберу ни одного сета?
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