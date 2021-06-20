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    Сможет ли Самсонова обыграть Бенчич в финале турнира в Лондоне?

    Самсонова — Бенчич. Прогноз (к. 2.35) и ставки на финал турнира в Берлине 20 июня 2021 года

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    Прогноз и ставки на Самсонова — Бенчич
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    Людмила Самсонова
    Россиянка Людмила Самсонова сыграет против швейцарки Людмилы Самсоновой в финале турнира в Берлине. Матч пройдет 20 июня, начало — в 16:30 мск. Самсонова — Бенчич: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Самсонова

    Текущий турнир можно смело назвать пока что лучшим в карьере Самсоновой, которая впервые дошла до финала на уровне WTA.

    Людмила попала в основную сетку через квалификацию. В первом круге она обыграла чешку Маркету Вондрушову, потом была сенсационная победа над Вероникой Кудерметовой, причем в двух сетах.

    В четвертьфинале Самсомнова одержала победу над американкой Мэдисон Киз — 7:6, 2:6, 7:6.

    А в полуфинале 106-я ракетка мира снова удивила. На этот раз она выиграла у Виктории Азаренко — 6:4, 6:2.

    На следующей неделе Самсомнова дебютирует в топ-100.

    Бенчич

    Тем временем Бенчич не удивила, в отличие от Самсоновой. Ранее у швейцарки уже были успехи на траве. Например, в 2015 году она взяла титул в Истбурне, а в 2019-м дошла до финала на Мальорке.

    В первом круге Белинда одержала волевую победу над малоизвестной немкой жюль Нимайер. Потом были победы над Петрой Мартич и Екатериной Александровой. Россиянку Бенчич дожала только на тай-брейке третьего сета.

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    В полуфинале Бенчич выиграла у француженки Ализе Корне.

    Это второй финал для Бенчич в текущем сезоне. В конфе февраля она проиграла Иге Швентек в решающем матче на турнире в Аделаиде.

    Прогноз и ставка

    На Самсонову в этом матче букмекеры предлагают поставить за 2.35, а на победу Бенчич — за 1.65.

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    У Белинды больше опыта и достижений, но, честно говоря, Людмила так удивила, что мы готовы рисковать. Россиянка сейчас на таком кураже, что запросто может обыграть и Бенчич. Кудерметова и Азаренко были точно не слабее швейцарки.

    Ставка — победа Самсомной за 2.35.

    Также можно рассмотреть ставку на тотал сетов больше 2,5 за 2.33.

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