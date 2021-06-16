Россиянин Аслан Карацев сыграет против британца Кэмерона Норри во втором круге на турнире в Лондоне. Матч пройдет 16 июня, начало — в 14:00 мск. Карацев — Норри: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Карацев

Карацев в начале недели одержал первую в карьере победу на траве на уровне ATP.

Российский теннисист не без труда выиграл у чилийца Алехандро Табило — 3:6, 6:4, 6:2. Пришлось даже отыгрываться, первый сет Аслан провел очень слабо.

Уже после матча он признался, что до какого-то момент ему было очень сложно. Не в последнюю очередь из-за того, что Табило левша.

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Но в данном случае важен сам факт победы, поскольку ранее Карацев провел на этом покрытии лишь несколько матчей.

Норри

Норри, как и любой британец, ранее каждый сезон играл на траве, кроме прошлого года, когда все турниры на этом покрытии были отменены из-за пандемии.

В первом круге Кэмерон одержал волевую победу над испанцем Альбертом Рамосом.

Стартовый сет 41-я ракетка мира провел так себе, но потом адаптировался и уверенно отыгрался.

Интересно, что весной Норри очень сильно провел грунтовую часть сезон. На двух турнирах он дошел до финала, а на «Ролан Гаррос» добрался до третьего круга. Кроме того, был еще четвертьфинал в Барселоне.

Прогноз и ставка

На Карацева в этом матче можно поставить за 2.11, победу Норри букмекеры предлагают за 1.76.

Вряд ли Аслан будет на траве так же эффективен, как на харде и грунте. Поэтому лучше не рисковать со ставкой на исход.

Ставка — тотал сетов больше 2,5 за 2.17. Очень популярный сценарий в матчах Карацева.

Также можно рассмотреть ставку на тотал геймов первого сета больше 9,5 за 1.76.