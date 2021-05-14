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    Барти выйдет в полуфинал римского турнира?

    Барти — Гауфф. Прогноз (к. 1.83) и ставки на турнир в Риме 14 мая 2021 года

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    Эшли Барти
    Австралийка Эшли Барти сыграет против американки Кори Гауфф в четвертьфинале крупного турнира в Риме. Матч пройдет 14 мая, начало — в 14:30 мск. Барти — Гауфф: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Барти

    Барти, как и ожидалось, легко дошла до четвертьфинала. И вообще, уже сейчас сложно представить, что может помешать ей как минимум сыграть в финале.

    В стартовом матче Эшли выиграла у представительницы Казахсана Ярославы Шведовой — 6:4, 6:1.

    Матч против Вероники Кудерметовой, вопреки нашим ожиданиям, тоже не стал проблемой для австралийки — 6:3, 6:3.

    В конце апреля, как известно, Барти выиграла турнир в Штутгарте, а в начале мая дошла до финала в Мадриде. В обоих случаях в решающем матче ее соперницей была Арина Соболенко.

    Гауфф

    Против Соболенко первая ракетка мира настраивалась играть и в четвертьфинале римского турнира. Но грянула сенсация — Арина сенсационно проиграла Кори Гауфф.

    При этом 17-летней теннисистке хватило для победы двух сетов — 7:5, 6:3.

    Для Кори это была вторая победа над соперницей из топ-5. В прошлом году она обыграла на Australian Open Наоми Осаку.

    Но что еще важно, благодаря этому Гауфф попадет в посев на «Ролан Гаррос».

    Успех Кори в матче против Соболенко, безусловно, большая сенсация, но при этом надо не забывать, что талантливая теннисистка четвертый раз в этом сезоне дошла до четвертьфинала на турнире WTA.

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    В Риме Гауфф, помимо Соболенко, обыграла Юлию Путинцеву и Марию Саккари.

    Прогноз и ставка

    На Барти в этом матче букмекеры предлагают поставить за 1.31, а на победу Гауфф — за 3.74.

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    Сомнительно, что Эшли допустит те же ошибки, что и Соболенко. И не очень верится, что Кори проведет второй идеальный матч кряду, опыта ей все же пока не хватает.

    Ставка — победа Барти в двух сетах за 1.83.

    Также можно рассмотреть ставку на тотал выигранных геймов Гауфф меньше 9,0 за 1.89.

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