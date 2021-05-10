Итальянец Янник Синнер сыграет против француза Уго Эмбера в первом круге на «Мастерсе» в Риме. Матч пройдет 10 мая, начало — в 11:00 мск. Эмбер — Синнер: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Эмбер

Эмбер не лучшим образом проводит грунтовую часть сезона. На харде у него заметно лучше получалось.

На трех предыдущих турнирах француз одержал только одну победу.

В португальском Эшториле Уго выиграл у итальянца Марко Чеккинато. В следующем раунде его легко обыграл испанец Алехандро Давидович-Фокина.

На «Мастерсе» в Монте-Карло Эмбер в первом круге уступил австралийцу Джону Миллману, а в Мадриде — Аслану Карацеву.

Синнер

Тем временем Синнер на прошлой неделе провалил мадридский «Мастерс». Вряд ли кто-то ожидал, что итальянец вылетит уже после второго круга.

Синнер оказался не готов к мощному сопротивлению со стороны Алексея Попырина. Проиграв в первом сете на тай-брейке, вторую партию 19-летний теннисист отдал почти без борьбы.

После полуфинала в Барселоне в Мадриде от Янника ждали как минимум четвертьфинал в Мадриде.

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В столице Каталонии Синнер, как известно, сначала обыграл Роберто Баутисту-Агута, а потом Андрея Рублева. Остановить его смог только Стефанос Циципас.

Прогноз и ставка

На Эмбера в этом матче можно поставить за 4.50, победу Синнера букмекеры предлагают за 1.22.

В 2019 году Эмбер обыграл Синнера на итоговом турнире для самых талантливых. Но сейчас в контексте той встречи можно рассуждать лишь о том, что итальянец за полтора года добился невероятного прогресса, а францз так и остался в подающих надежды.

Ставка — победа Синнера с форой по геймам (-4,5) за 1.89. Янник будет очень мотивирован после провала в Мадриде.

Также можно рассмотреть ставку на тотал выигранных геймов Эмбера меньше 9,5 за 1.78.