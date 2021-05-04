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    Хуркач прервет серию поражений в матчах с Миллманом?

    Хуркач — Миллман. Прогноз (к. 2.05) и ставки на турнир в Мадриде 4 мая 2021 года

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    Хуберт Хуркач
    Поляк Хуберт Хуркач сыграет против австралийца Джона Миллмана в первом круге на турнире серии «Мастерс» в Мадриде. Матч пройдет 4 мая, начало — в 12:00 мск. Хуркач — Миллман: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Хуркач

    На Хуркача в начале апреля свалился головокружительный успех. Поляк сенсационно стал победителем «Мастерса» в Майами.

    И надо только знать, кого он обыграл по ходу турнира. Денис Шаповалов, Милош Раонич, Стефанос Циципас, Андрей Рублев и Янник Синнер — никто из них так и не смог остановить высоченного поляка (его рост 196 см).

    И судя по всему, Хуберт все еще продолжает приходить в себя. С тех пор он провел лишь два матча.

    На «Мастерсе» в Монте-Карло 16-я ракетка мира с трудом выиграл у Томаса Фаббиано, после чего уступил Дэниэлу Эвансу.

    Миллман

    Между тем, Миллман очень бодро проводит грунтовую часть сезона. Для кого-то это, конечно, посредственные результаты, но не в случае с австралийцем, который все-таки больше предпочитает играть на твердом покрытии.

    Миллман выиграл как минимум один матч на турнирах в Кальяри, Монте-Карло, Белграде и Мюнхене.

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    На немецком турнире Джон дошел до четвертьфинала. Не обошлось без везения, правда, но это тоже часть спорта. Во втором круге Миллман проиграл Гидо Пелье первый сет, но соперник вскоре не смог продолжить матч из-за травмы. Кроме того, 31-летний теннисист выиграл у Алексея Попырина. Но Каспера Рууда ему, конечно, не удалось пройти.

    Прогноз и ставка

    На Хуркача в этом матче можно поставить за 1.40, победу Миллмана букмекеры предлагают за 3.05.

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    Любопытно, что ранее Хуберт проиграл все три матча против австралийца. Во всех случаях — на харде. Последний раз это было на Australian Open-2020.

    Но мы все же рискнем предположить, что Хуркач размочит счет в этом противостоянии. Главное, чтобы у него не было больших проблем на подаче.

    Ставка — победа Хуркача в двух сетах за 2.05.

    И еще один вариант — ставка тотал выигранных геймов Миллмана меньше 11,5 за 1.86.

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