Норвежец Каспер Рууд сыграет против представителя Канады Феликса Оже-Альяссима в первом круге на турнире серии «Мастерс» в Мадриде. Матч пройдет 4 мая, начало — в 12:00 мск. Оже-Альяссим — Рууд: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Оже-Альяссим

Оже-Альяссим, как известно, перед стартом активной части грунтового сезона начал сотрудничать с Тони Надалем, дядей Рафы Надаля. И от него сразу же начали ждать чудес, но до этого пока что далеко.

На «Мастерсе» в Монте-Карло Феликс в первом же матче проиграл чилийцу Кристиану Гарину. 20-летний теннисист неплохо боролся в первом сете, но во втором поплыл, уступив со счетом 1:6.

В Барселоне Оже-Альяссим выступил уже заметно лучше. 20-я ракетка мира одержал победы над Лоренцо Музетти (6:0 в третьем сете) и Денисом Шаповаловым.

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Потом, правда, было поражение от Стефаноса Циципаса, но это не так критично, учитывая, как грек проводит текущий сезон, остановить его практически нереально.

Рууд

Тем временем Рууд в середине апреля дошел до полуфинала в Монте-Карло. По ходу турнира норвежец выиграл у датского таланта Хольгера Руне, Диего Шварцмана, Пабло Каррено-Бусты и Фабио Фоньини.

В 1/2 финала непроходимым препятствием для Рууда стал Андрей Рублев. Но в целом был неплохой матч, победу россиянина никак нельзя назвать простой.

Играть на грунте Рууд начал в начале прошлого месяца в Марбелье. Каспер легко выиграл у Джанлуки Маджера, но потом проиграл 17-летнему испанцу Карлосу Алькарасу.

В Мюнхене у Рууда тоже было бодрое начало. 22-летний теннисист уверенно выиграл у Пабло Куэваса и Джона Миллмана. А вот в полуфинале 22-я ракетка мира неожиданно почти без борьбы проиграл Николозу Басилашвили.

Прогноз и ставка

На Оже-Альяссима в этом матче букмекеры предлагают поставить за 1.83, а на победу Рууда — за 2.02.

Сложно здесь отдать кому-то предпочтение. Хотя у Рууда, конечно же, намного больше успехов на грунте. Но Феликс может удивить, как минимум не надо забывать про грамотные советы Тони Надаля.

Ставка — тотал сетов больше 2,5 за 2.23.

Также можно рассмотреть ставку на тотал геймов первого сета больше 9,5 за 1.91.