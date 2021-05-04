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    Сможет ли Рууд обыграть Оже-Альяссима?

    Оже-Альяссим — Рууд. Прогноз (к. 2.23) и ставки на турнир в Мадриде 4 мая 2021 года

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    Каспер Рууд
    Норвежец Каспер Рууд сыграет против представителя Канады Феликса Оже-Альяссима в первом круге на турнире серии «Мастерс» в Мадриде. Матч пройдет 4 мая, начало — в 12:00 мск. Оже-Альяссим — Рууд: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    Оже-Альяссим

    Оже-Альяссим, как известно, перед стартом активной части грунтового сезона начал сотрудничать с Тони Надалем, дядей Рафы Надаля. И от него сразу же начали ждать чудес, но до этого пока что далеко.

    На «Мастерсе» в Монте-Карло Феликс в первом же матче проиграл чилийцу Кристиану Гарину. 20-летний теннисист неплохо боролся в первом сете, но во втором поплыл, уступив со счетом 1:6.

    В Барселоне Оже-Альяссим выступил уже заметно лучше. 20-я ракетка мира одержал победы над Лоренцо Музетти (6:0 в третьем сете) и Денисом Шаповаловым.

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    Потом, правда, было поражение от Стефаноса Циципаса, но это не так критично, учитывая, как грек проводит текущий сезон, остановить его практически нереально.

    Рууд

    Тем временем Рууд в середине апреля дошел до полуфинала в Монте-Карло. По ходу турнира норвежец выиграл у датского таланта Хольгера Руне, Диего Шварцмана, Пабло Каррено-Бусты и Фабио Фоньини.

    В 1/2 финала непроходимым препятствием для Рууда стал Андрей Рублев. Но в целом был неплохой матч, победу россиянина никак нельзя назвать простой.

    Играть на грунте Рууд начал в начале прошлого месяца в Марбелье. Каспер легко выиграл у Джанлуки Маджера, но потом проиграл 17-летнему испанцу Карлосу Алькарасу.

    В Мюнхене у Рууда тоже было бодрое начало. 22-летний теннисист уверенно выиграл у Пабло Куэваса и Джона Миллмана. А вот в полуфинале 22-я ракетка мира неожиданно почти без борьбы проиграл Николозу Басилашвили.

    Прогноз и ставка

    На Оже-Альяссима в этом матче букмекеры предлагают поставить за 1.83, а на победу Рууда — за 2.02.

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    Сложно здесь отдать кому-то предпочтение. Хотя у Рууда, конечно же, намного больше успехов на грунте. Но Феликс может удивить, как минимум не надо забывать про грамотные советы Тони Надаля.

    Ставка — тотал сетов больше 2,5 за 2.23.

    Также можно рассмотреть ставку на тотал геймов первого сета больше 9,5 за 1.91.

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