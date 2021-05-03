Чешская теннисистка Каролина Мухова сыграет против гречанки Марии Саккари в третьем круге на крупном турнире в Мадриде. Матч пройдет 4 мая, начало — в 12:00 мск. Саккари — Мухова: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Саккари

Турнир в Мадриде начался для Саккари с очень нервного матча против Аманды Анисимовой. Американская теннисистка взяла первый сет со счетом 6:0, и только после этого Мария пришла в себя и начала играть в полную силу. В итоге — красивый камбэк.

Во втором туре Саккари была сконцентрирована с самого начала. 19-я ракетка мира уверенно выиграла у эстонки Анетт Контавейт — 6:3, 6:1.

На турнире в Штутгарте Саккари стартовала с победы над Андреа Петкович, но уже в следующем матче уступила Петре Квитовой.

Также стоит добавить, что в конце марта Мария на турнире в Майами выиграла в четвертьфинале у Наоми Осаки — 6:0, 6:4.

Мухова

Тем временем Мухова стала автором пока что самой громкой сенсации в Мадриде. 20-я ракетка мира во втором круге обыграла Осаку — 6:4, 3:6, 6:1.

В решающем сете против японки Каролина шикарно играла на своей подаче и сделала два брейка. Теперь уже ни у кого нет сомнений, что чешская теннисистка полностью восстановилась от повреждения мышц живота, из-за которого ей пришлось пропустить ряд турниров.

В первом раунде Мухова спокойно выиграла у китаянки Ван Цян — 6:1, 6:3.

Все прогнозы на теннис

При этом в своем первом матче после двухмесячной паузы Каролина проиграла Екатерине Александровой в первом круге на турнире в Штутгарте.

Прогноз и ставка

Букмекеры отдают небольшое предпочтение. На Саккари в этом матче можно поставить за 1.69, а на победу Муховой — за 2.28.

Наши же симпатии на стороне — Муховой. И дело не только в том, что он только что обыграла Осаку. В конце концов, у Саккари тоже есть победа над японкой.

Чешская теннисистка не так подвержена эмоциям, что очень часто играет ключевую роль в таких матчах.

Ставка — победа Муховой за 2.28.

Также можно рассмотреть ставку на тотал выигранных геймов Муховой больше 12,0 за 1.91. Не исключено, что в этом матче все решится только в третьем сете.