ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Бруну ФернандешЛучший трансфер за 15 лет. Фернандеш помог «Юнайтед» разбить «Рому» Нагельсманн возглавит «Баварию» с нового сезона«Бавария» Нагельсманна обещает захватывать и пугать Лионель МессииНепростительная ошибка. «Барселона» упустила шанс спасти сезон
  • 19:34
    • В НХЛ официально принят 32-й клуб
  • 18:37
    • СМИ: Роналду попросил агента найти ему новый клуб
  • 18:01
    • Квартальнов продолжит тренировать «Ак Барс»
    Все новости спорта

    Кудерметова воспользуется проблемами Бертенс?

    Кудерметова — Бертенс. Прогноз (к. 2.36) и ставки на турнир в Мадриде 1 мая 2021 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на WTA
    Прогноз и ставки на Кудерметова — Бертенс
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Вероника Кудерметова
    Россиянка Вероника Кудерметова сыграет против Кики Бертенс из Нидерландов во втором круге крупного турнира в Мадриде. Матч пройдет 1 мая, начало — в 18:00 мск. Кудерметова — Бертенс: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Кудерметова

    Старт турнира получился для Кудерметовой совсем несложным. В первом матче Вероника одержала победу над Еленой Весниной, которая вернулась на корт после декрета.

    Разумеется, после внушительного перерыва бывшей 13-й ракетке мира было сложно рассчитывать на успех, а тем более против соперницы, которая отлично проводит грунтовую часть сезона.

    Кудерметова в итоге выиграла у Весниной в двух сетах 6:1, 6:4. Встреча продолжалась чуть больше часа, и для Вероники это была отличная тренировка перед важным матчем с Бертенс.

    В апреле, как известно, Кудерметова выиграла турнир в Чарльстоне. Это был ее первый титул в карьере в одиночном разряде. А после этого 24-летняя россиянка дошла до полуфинала в Стамбуле, что тоже, конечно же, можно считать успехом.

    Бертенс

    У Бертенс первая половина получилась сложной из-за проблем с ахиллом. Десятая ракетка мира еще в октябре прошлого года перенесла операцию, но последствия ощущаются до сих пор.

    До турнира в Мадриде Кике провела лишь три матча и во всех проиграла. Теннисистка из Нидерландов неудачно стартовала в Дохе, Дубае и Майами.

    И в этих трех матчах Бертенес в общей сложности взяла лишь 10 геймов. Разумеется, это свидетельствует о том, что она до сих пор не может играть в полную силу.

    Все прогнозы на теннис

    К слову, в апреле Кики пропустила несколько турниров из-за ахилла.

    В Мадриде Бертенс выиграла в матче первого круга у 16-летней теннисистки из Андорры Виктории Хименес-Касинцевой.

    Прогноз и ставка

    На Кудерметову в этом матче букмекеры предлагают поставить за 1,54, а на победу Бертенс — за 2.55.

    100$ПолучитьБонус для новых игроковvulkan 100ЗабратьБонус на пополнениеmelbet

    Вероника, в отличие от соперницы, сейчас на ходу. Кики же явно потребуется еще не один матч, чтобы хотя бы приблизиться к своей идеальной форме.

    И россиянка должна этим воспользоваться. Ставка — победа Кудерметовой в двух сетах за 2.36.

    Также можно рассмотреть ставку на тотал выигранных геймов Бертенс меньше 11,5 за 1.94.

    Ещё прогнозы на спорт
    4.59
  • Экспресс дня 30 апреля
  • Сегодня в 23:15
    •  1.66
  • Прогноз на матч Порту — Фамаликан
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •  1.60
  • Прогноз на матч Монреаль — Виннипег
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  1.71
  • Прогноз на матч Колорадо — Сан-Хосе
  • Хоккей
  • Завтра в 04:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Аризона — Вегас
  • Хоккей
  • Завтра в 05:00
    •  1.71
  • Прогноз на матч Анахайм — Лос-Анджелес
  • Хоккей
  • Завтра в 05:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Лейкерс — Сакраменто
  • Баскетбол
  • Завтра в 05:30
    •  1.82
  • Прогноз на матч Рубин — Динамо
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •  1.72
  • Прогноз на матч Ротор — Ахмат
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Рубин — Динамо
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •  2.59
  • Прогноз на матч Кристал Пэлас — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Завтра в 14:30
    •  2.12
  • Прогноз на матч Эйбар — Алавес
  • Футбол
  • Завтра в 15:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч ЦСКА — Уфа
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •  3.30
  • Прогноз на матч Брайтон — Лидс
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    «Авангард» может завершить серию с ЦСКА в шестом матче
  • Система дала сбой. «Авангард» — в шаге от исторического триумфа
    • 14:45 27/04/2021     Артем Дзюба
  • «Зенит» и «Локомотив» — в Лиге чемпионов, ЦСКА мимо еврокубков. Все расклады перед заключительными турами РПЛ
    • 14:56 26/04/2021     «Авангард» сравнял счет в финальной серии с ЦСКА — 2:2
  • Самый эпичный матч сезона в КХЛ. Как «Авангард» совершил камбэк в противостоянии с ЦСКА
    • 12:24 25/04/2021
    Кудерметова — Бертенс: прогноз, ставка (2.36), статистика, коэффициенты матча 01.05.2021. Прогнозы на теннис. Кудерметова воспользуется проблемами Бертенс?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры