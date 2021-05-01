Россиянка Вероника Кудерметова сыграет против Кики Бертенс из Нидерландов во втором круге крупного турнира в Мадриде. Матч пройдет 1 мая, начало — в 18:00 мск. Кудерметова — Бертенс: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Кудерметова

Старт турнира получился для Кудерметовой совсем несложным. В первом матче Вероника одержала победу над Еленой Весниной, которая вернулась на корт после декрета.

Разумеется, после внушительного перерыва бывшей 13-й ракетке мира было сложно рассчитывать на успех, а тем более против соперницы, которая отлично проводит грунтовую часть сезона.

Кудерметова в итоге выиграла у Весниной в двух сетах 6:1, 6:4. Встреча продолжалась чуть больше часа, и для Вероники это была отличная тренировка перед важным матчем с Бертенс.

В апреле, как известно, Кудерметова выиграла турнир в Чарльстоне. Это был ее первый титул в карьере в одиночном разряде. А после этого 24-летняя россиянка дошла до полуфинала в Стамбуле, что тоже, конечно же, можно считать успехом.

Бертенс

У Бертенс первая половина получилась сложной из-за проблем с ахиллом. Десятая ракетка мира еще в октябре прошлого года перенесла операцию, но последствия ощущаются до сих пор.

До турнира в Мадриде Кике провела лишь три матча и во всех проиграла. Теннисистка из Нидерландов неудачно стартовала в Дохе, Дубае и Майами.

И в этих трех матчах Бертенес в общей сложности взяла лишь 10 геймов. Разумеется, это свидетельствует о том, что она до сих пор не может играть в полную силу.

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К слову, в апреле Кики пропустила несколько турниров из-за ахилла.

В Мадриде Бертенс выиграла в матче первого круга у 16-летней теннисистки из Андорры Виктории Хименес-Касинцевой.

Прогноз и ставка

На Кудерметову в этом матче букмекеры предлагают поставить за 1,54, а на победу Бертенс — за 2.55.

Вероника, в отличие от соперницы, сейчас на ходу. Кики же явно потребуется еще не один матч, чтобы хотя бы приблизиться к своей идеальной форме.

И россиянка должна этим воспользоваться. Ставка — победа Кудерметовой в двух сетах за 2.36.

Также можно рассмотреть ставку на тотал выигранных геймов Бертенс меньше 11,5 за 1.94.