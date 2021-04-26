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    Сможет ли Руусувуори обыграть Ивашко?

    Руусувуори — Ивашко. Прогноз (к. 2.54) и ставки на турнир в Мюнхене 26 апреля 2021 года

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    Эмиль Руусувуори
    Белорус Илья Ивашко сыграет против финна Эмиля Руусувуори в первом круге на турнире в Мюнхене. Матч пройдет 26 апреля, начало — в 13:00 мск. Руусувуори — Ивашко: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Руусувуори

    Руусувуори в этом сезоне еще ни разу не играл на грунте. Последний раз он выходил на корт в Майами. Там финн впервые в карьере добрался до четвертого круга на турнире серии «Мастерс».

    И самым запоминающимся стал матч Эмиля против Александра Зверева. 22-летний теннисист провалил первый сет, но в итоге сделал невероятный камбэк — 1:6, 6:3, 6:1.

    Для Руусувуори это была уже вторая победа над теннисистом из топ-10. Ранее он обыгрывал Доминика Тима.

    Кроме того, ранее в этом году Руусувуори выиграл по одному матчу на турнирах в Анталье, Мельбурне, на Открытом чемпионате Австралии, в Марселе и Дубае. Как ни странно, преодолеть стартовый раунд 74-я ракетка мира не смог только на «челленджере» в Нур-Султане.

    Ивашко

    Тем временем Ивашко на прошлой неделе едва не обыграл самого Рафаэля Надаля. Их матч состоялся в рамках второго круга на турнире в Барселоне. Белорус лихо выиграл первый сет, потом, правда, король грунта сравнял счет, но в решающей партии снова была борьба. Как говорится, может же, если захочет.

    Как и в Барселоне, в Мюнхене Ивашко тоже пришлось пройти через квалификацию. 27-летний теннисист прошел поляка Камила Майхржака и Ричардаса Беранкиса.

    Все прогнозы на теннис

    А открыл грунтовый сезон Ивашко в Марбелье, где дошел до четвертьфинала. После побед над Педро Мартинесом и Алехандро Давидовичем-Фокиной 111-я ракетка мира уступил Хауме Муньяру.

    Прогноз и ставка

    На Руусувуори в этом матче букмекеры предлагают поставить за 3.58, а на победу Ивашко — за 1.34.

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    На самом деле, явного фаворита в этой паре нет. Но Ивашко уже целый месяц активно играет на грунте, и этот момент может стать ключевым.

    В пользу белоруса говорит и его недавний матч с Надалем. Там он продемонстрировал очень солидный уровень тенниса.

    Ставка — победа Ивашко + общий тотал геймов больше 20,5 за 2.54. Скорее всего, в этом матче будет три сета — на это можно поставить тоже за 2.54.

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    Руусувуори — Ивашко: прогноз, ставка (2.54), статистика, коэффициенты матча 26.04.2021. Прогнозы на теннис. Сможет ли Руусувуори обыграть Ивашко?
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