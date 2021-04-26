Представитель Австралии Алексей Попырин сыграет против соотечественника Джона Миллмана в первом круге на турнире в Мюнхене (Германия). Матч пройдет 26 апреля, начало — в 13:00 мск. Миллман — Попырин: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Миллман

Миллман ранее в этом месяце успел сыграть уже на трех грунтовых турнирах. И на каждом их них австралийцу удалось выиграть по одному матчу, что для него не так уж и плохо.

В Кальяри неожиданно выиграл у опытного грунтовика Федерико Кории, после чего уступил Ласло Дьере.

На «Мастерсе» в Монте-Карло Миллман одержал победу над Уго Умбером. Но в матче против чилийца Кристиана Гарина 43-я ракетка мира смог взять лишь пять геймов.

В Белграде Миллман во втором круге уступил японцу Таро Даниэлю. Как ни странно, 31-летний теннисист проиграл там, где от него этого ждали меньше всего.

Попырин

Попырин на минувшей неделе тоже играл в Белграде. 21-летний теннисист стартовал с победы над Франсиско Черундоло. Сложнейший матч, в котором Алексей отдал первый сет, а потом выиграл две партии на тай-брейке.

Во втором раунде Попырин проиграл итальянцу Джанлуке Маджеру, против которого было сложно даже Аслану Карацеву.

Кроме того, в первой половине апреля Попырин дошел до второго круга на «Мастерсе» в Монте-Карло. При этом в основную сетку 79-я ракетка мира попал через квалификацию. В первом раунде Алексей обыграл опытного Пабло Андухара, но потом уступил Люке Пуилю.

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Ранее в этом году Попырин выиграл турнир в Сингапуре и провел сумасшедший матч против Даниила Медведева на «Мастерсе» в Майами. Россиянин тогда чудом победил, но после игры едва стоял на ногах. Попырин — сложный соперник абсолютно для всех.

Прогноз и ставка

На Попырина в этом матче букмекеры предлагают поставить за 1.68, а на победу Миллмана — за 2.24.

Ранее Попырин трижды проигрывал Миллману, но все предыдущие матчи состоялись еще в 2018 году, когда Алексею было всего лишь 18 лет. С тех пор, безусловно, очень много поменялось. Неизменный остался разве что уровень игры Миллмана.

Скорее всего, Попырин размочит счет в противостоянии.

Ставка — победа Попырина за 1.68.

Также можно рассмотреть ставку на тотал выигранных геймов Миллмана меньше 12,5 за 1.65.