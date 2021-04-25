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    Сможет ли Кырстя создать интригу в матче с Мертенс?

    Мертенс — Кырстя. Прогноз (к.2.50) и ставки на турнир в Стамбуле 25 апреля 2021 года

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    Сорана Кырстя
    Бельгийка Элиза Мертенс сыграет против Сораны Кырсти в финале турнира в Стамбуле. Матч пройдет 25 апреля, начало — в 17:00 мск. Мертенс — Кырстя: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Мертенс

    Мертенс в полуфинале выиграла у Вероники Кудерметовой. Бельгийка легко взяла первый сет — 6:1, выигрывая все что можно и на своей подаче, и на чужой. Во второй партии было куда больше борьбы, но в решающий момент россиянка дрогнула, позволив сопернице сделать брейк при счете 4:5.

    Пока что взять сет в матче с Мертенс смогла только Виктория Голубич. Но после этого швейцарка сразу же проиграла Элизе решающую партию со счетом 1:6.

    В Стамбуле Элиза также выиграла у Лары Аррубаррены-Весино и Катерины Синяковой.

    Мертенес второй раз в карьере вышла в финал в Стамбуле. В 2017 году в решающем матче она уступила украинке Элине Свитолиной.

    Кырстя

    Кырстя впервые за 14 лет вышла в финал грунтового турнира, благодаря чему на следующей неделе вернется в топ-60.

    В Стамбуле Сорана стартовала с победы над украинкой Катериной Козловой, во втором круге ей удалось обыграь россиянку Анастасию Потапову.

    В четвертьфинале Кырстя прошла Фиону Ферро. Правда, тут стоит добавить, что француженка снялась после первого сета.

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    А в полуфинале 31-летняя теннисистка выиграла в двух сетах у украинки Марты Костюк.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры уверены в победе Мертенс, на которую можно поставить за 1.19. Победу Кырсти предлагают за 5.10.

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    И это несмотря на то, что два предыдущих матча между этими теннисистками завершились в пользу румынки. Пусть это и было достаточно давно (в 2016 и 2018), но это все равно серьезный повод задуматься, есть ли смысл ставить на Мертенс за такой смешной коэффициент.

    Ставка — Кырстя выиграет хотя бы один сет за 2.50.

    Также можно рассмотреть ставку на тотал выигранных геймов Кырсти больше 7,5 за 1.91.

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