Белоруска Арина Соболенко сыграет против австралийки Эшли Барти в финале турнира в Штутгарте (Германия). Матч пройдет 25 апреля, начало — в 15:00 мск. Барти — Соболенко: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Барти

Барти вышла в третий финал в текущем сезоне. Ранее она выиграла турниры в Мельбурне и Майами.

В полуфинале Эшли одержала волевую победу над Элиной Свитолиной — 4:6, 7:6, 6:2. Во втором сете она отыграла у украинки подачу на матч.

Почти триллер был и в четвертьфинальной встрече с Каролиной Плишковой. Там австралийка тоже была на грани поражения, но в итоге совершила камбэк.

Проблем у Барти не было только в стартовом матче против Лауры Зигемунд.

Соболенко

Тем временем Соболенко, вопреки ожиданиям, в полуфинале провела идеальный матч против Симоны Халеп. Белоруска выиграла у третьей ракетки мира в двух сетах, отдав лишь пять геймов. Без сомненей, это был один из лучших матчей Арины в этом сезоне.

Единственную пока что партию в Штутгарте Соболенко проиграла в матче с Анетт Контавейт в четвертьфинале. Там все решилось только в третьем сете, который, правда, седьмая ракетка мира взяла со счетом 6:1.

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В первом раунде Арина легко обыграла китаянку Чжан Шуай, а во втором — немку Анну-Лену Фридзам.

Прогноз и ставка

Букмекеры не видят фаворита в предстоящем финале. На Барти можно поставить за 1.83, а на победу Соболенко — за 2.06.

На это же намекает и счет в противостоянии теннисисток, на данный момент здесь ничья — 3:3. Разве что стоит отдельно упомянуть мартовский матч в Майами, в котором австралийка обыграла белорусскую теннисистку в трех сетах.

Ставка — тотал сетов больше 2,5 за 2.35. Каждая из этих теннисисток способна отыграться в случае поражения в первом сете. Скорее всего, так и будет.

Также можно рассмотреть ставку на тотал геймов первого сета больше 9,5 за 2.27. Девушки будут стараться как можно надежнее играть на своей подаче.