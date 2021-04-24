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    Кудерметова выйдет в финал на втором турнире кряду?

    Мертенс — Кудерметова. Прогноз (к. 2.46) и ставки на турнир в Стамбуле 24 апреля 2021 года

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    Вероника Кудерметова
    Россиянка Вероника Кудерметова сыграет против бельгийки Элизы Мертенс в полуфинале на турнире в Стамбуле. Матч пройдет 24 апреля, начало — в 17:00 мск. Мертенс — Кудерметова: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Мертенс

    Мертенс не очень удачно открыла грунтовую часть сезона. В начале апреля бельгийка в первом же матче на турнире в Чарлстоне проиграла француженке Ализе Корне. Можно даже сказать, что это сенсация.

    Но в Стамбуле у 17-й ракетки мира пока не было проблем. В стартовом раунде Элиза выиграла у испанки Лары Аррубаррены-Весино — 6:2, 6:0.

    Во втором круге Мертенс пришлось приложить чуть больше усилий для победы над швейцаркой Викторией Голубич, которая отлично сопротивлялась в первом сете, а потом и вовсе сравняла счет, но в решающий момент сказался опыт бельгийки — 6:4, 4:6, 6:1.

    А в четвертьфинале Мертенс снова выиграла в двух сетах — на этот раз у чешки Катерины Синяковой.

    Кудерметова

    Тем временем Кудерметова может выйти в финал на втором турнире кряду. В первой половине апреля она выиграл титул в Чарлстоне.

    И если по ходу американского турнира Вероника не проиграла ни одного сета, то в Стамбуле все складывается не так просто.

    Кудерметова вполне могла вылететь уже после первого круга, но все-таки дожала Бернарду Перу.

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    Во втором круге россиянка выиграла у Кайи Канепи. На этот раз в двух сетах, но и тут тоже было непросто.

    А в четвертьфинале Кудерметова одержала волевую победу над румынкой Аной Богдан. Надо признать, что Вероника снова показала отличную психологическую готовность.

    Прогноз и ставка

    На Мертенс букмекеры в этом матче предлагают поставить за 1.45, а на победу Кудерметовой — за 2.89.

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    Вероника ранее трижды играла против Элизы и во всех случаях уступила.

    Но сейчас у россиянки есть шанс взять реванш. Как минимум один сет она точно способна выиграть, хотя очевидно, что фаворит здесь все-таки Мертенс.

    Ставка — Кудерметова выиграет хотя бы один сет за 1.68.

    И также можно рассмотреть ставку на тотал сетов больше 2,5 за 2.46.

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