Белоруска Арина Соболенко сыграет против эстонки Анетт Контавейт в четвертьфинале турнира в Штутгарте (Германия). Матч пройдет 23 апреля, начало — в 21:00 мск. Соболенко — Контавейт: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Соболенко

Соболенко, как и ожидалось, не испытала серьезных проблем на старте турнира, несмотря на то, что до этой недели она в этом сезоне еще ни разу не играла на грунте.

В стартовом матче Соболенко разгромила китаянка Чжан Шуай — 6:2, 6:2. «Я понимала, что первый матч на грунте может стать очень сложным, поэтому выложилась на 100% и сохраняла концентрацию всю игру», — сказала после игры седьмая ракетка мира.

А дальше была победа над немкой Анной-Леной Фридзам — тоже в двух сетах, 6:4, 6:2.

Соболенко дошла до четвертьфинала на третьем турнире кряду.

Контавейт

Контавейт тоже только на этой неделе открыла грунтовый сезон. В первом раунде эстонка легко выиграла у 18-летней немки Джулии Миддендорф.

Но уже в следующем раунде ее ждала София Кенин. Но Анетт и здесь не отдала сопернице ни одного сета — 7:5, 6:4.

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Ранее в этом году Контавейт выиграла не менее двух матчей на турнире в Мельбурне, на Открытом чемпионате Австралии, а также в Дохе и Дубае.

Прогноз и ставка

На Соболенко в этом матче букмекеры предлагают поставить за 1.61, а на победу Контавейт — за 2.44.

В марте Арина выиграла у Анетт на турнире в Дубае. И это был далеко не самый сложный матч для белорусской теннисистки. Как и две предыдущие встречи с эстонкой.

Контавейт, безусловно, будет сопротивляться, возможно, даже возьмет сет, но в полуфинал выйдет ее соперница.

Ставка — победа Соболенко за 1.61.

Также можно рассмотреть ставку на тотал выигранных геймов Контавейт меньше 12,0 за 1.74.