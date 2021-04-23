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    Кудерметова выйдет в полуфинал на втором турнире кряду?

    Кудерметова — Богдан. Прогноз (к. 1.74) и ставки на турнир в Стамбуле 23 апреля 2021 года

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    Вероника Кудерметова
    Россиянка Вероника Кудерметова сыграет против румынки Аны Богдан в четвертьфинале турнира в Стамбуле. Матч пройдет 23 апреля, начало — в 17:30 мск. Кудерметова — Богдан: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Кудерметова

    Кудерметова вышла в четвертьфинал на втором турнире кряду. В начале апреля она выиграла титул в американском Чарлстоне, а теперь собирается покорить Стамбул.

    В первом круге у Вероники был тяжелейший матч против Бернарды Перы. В решающем сете россиянка дожала соперницу на тай-брейке.

    А вот в третьем раунде Кудерметова на удивление уверенно разобралась с Кайей Канепи — 6:4, 6:3. Были, конечно, проблемы на своей подаче, особенно в первой партии, но для женского тенниса это привычная история.

    Победная серия Кудерметовой составляет уже восемь матчей.

    Богдан

    Тем временем Богдан впервые в текущем сезоне выиграла два матча кряду в основной сетке турнира WTA.

    Более того, ранее у Аны было лишь две победы — обе еще в феврале. С тех пор она неудачно стартовала в Дубае и Санкт-Петербурге.

    Все прогнозы на теннис

    На турнире в Стамбуле 102-я ракетка мира начала с победы над японкой Нао Хибино, а во втором круге выиграла у чешской теннисистки Барборы Крейчиковой — тоже в двух сетах.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры не сомневаются в победе Кудерметовой, на которую можно поставить за 1.28. Победу Богдан предлагают за 3.95.

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    Мы тоже думаем, что Вероника выйдет в полуфинал. Единственное, что смущает, — три предыдущих матча между этими теннисистками завершились в пользу Богдан. Но, во-первых, первые две встречи были очень давно (в 2014 и 2017 годах), а во-вторых — россиянка сейчас играет на совершенно другом уровне.

    Ставка — победа Кудерметовой в двух сетах за 1.74. Все-таки верим, что 29-я ракетка мира проведет качественный матч.

    Также можно рассмотреть ставку на тотал выигранных геймов Богдан меньше 9,0 за 1.88.

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