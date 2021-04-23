Россиянин Аслан Карацев сыграет против итальянца Джанлуки Маджера в четвертьфинале на турнире в Белграде (Сербия). Матч пройдет 23 апреля, начало — в 19:30 мск. Карацев — Маджер: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Карацев

Карацев во втором раунде провел тяжелейший матч против Аляжа Бедене. Начало было довольно неплохим, Аслан взял первый сет, и, казалось, все под контролем. Но потом соперник отыгрался, а в третьей партии у Бедене и вовсе был матчбол. К счастью, россиянину удалось уйти от поражения — все решилось на тай-брейке.

После матча Карацев посетовал на непростые погодные условия. «Очень сложно играть — холодно, мяч не двигается, так что приходилось проводить длинные розыгрыши. Соперник играл здорово, отлично подавал. В итоге мне немного повезло, все решили одно-два очка. Мне повезло, что я победил», — сказал 27-летний теннисист.

Грунтовый сезон Карацев открыл на прошлой неделе. Аслан выиграл один матч на «Мастерсе» в Монте-Карло. После победы над Лоренцо Музетти он уступил греку Стефаносу Циципасу.

Маджер

Маджер начал играть на грунте еще в конце февраля, сразу после Открытого чемпионата Австралии, где он, кстати, в первом круге проиграл Карацеву.

В Белграде Джанлука стартовал с квалификации. Больших ожиданий от его выступлений не было, но уже в первом раунде основной сетки итальянец обыграл серба Ласло Дьере. А потом была победа над представителем Австралии Алексеем Попыриным.

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И это, по сути, на данный момент главное достижение Маджера в текущем сезоне. Если, конечно, не учитывать победу на «челленджере» в Марбелье. Но там все-таки другой уровень.

Прогноз и ставка

На Карацева букмекеры предлагают поставить за 1.46, а на победу Маджера — за 2.89.

Достаточно осторожные коэффициенты, несмотря на то, что Аслан в этом году уже побеждал итальянца. Скорее всего, это связано с тем, что на грунте итальянец все-таки получше играет.

Но мы уверены в победе Карацева. Более того, россиянину на этот раз должно хватить двух сетов.

Ставка — победа Карацева в двух сетах за 2.18.

И еще один вариант — ставка на тотал выигранных геймов Маджера меньше 11,5 за 2.00.