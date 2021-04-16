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    Таусон и Осорио-Серрано устроят теннисный триллер?

    Таусон — Осорио-Серрано. Прогноз (к. 2.71) и ставки на турнир в Чарлстоне 16 апреля 2021 года

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    Клара Таусон
    Датчанка Клара Таусон сыграет против колумбийки Марии-Камилы Осорио-Серрано в четвертьфинале турнира в Чарлстоне. Матч пройдет 16 апреля, начало — в 23:00 мск. Таусон — Осорио-Серрано: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Таусон

    Таусон — одно из открытий текущего сезона. Теннисный мир по-настоящему узнал об этой 18-летней датчанке в начале марта, когда он выиграла турнир в Лионе.

    Клара выиграла все матчи, включая квалификацию, в двух сетах. В первом круге лионского турнира Таусон обыграла Екатерину Александрову, а дальше были победы над Тимеей Бабош, Камилой Джорджи, Паулой Бадосой и Викторией Голубич.

    В Санкт-Петербурге датчанка снова прошла через квалификацию, но в стартовом матче основной сетки проиграла Дарье Касаткиной.

    На первом в сезоне турнире на грунте Таусон начала с поражения. Клара проиграла чилийской теннисистке Даниэле Сегель в стартовом круге в Боготе.

    Но в Чарлстоне Таусон показала, что может добиться успеха и на глине. Сначала она легко выиграла у Людмилы Самсоной, а после этого у Айлы Томлянович.

    Осорио-Серрано

    Тем временем Осорио-Серрано на прошлой неделе стала победительницей турнира в Боготе.

    Благодаря этому чемпионка юниорского US Open-2019 поднялась в рейтинге сразу на 45-й позиций и теперь занимает 135-е место.

    В Боготе 19-летняя теннисистка в решающем матче одержала волевую победу над Тамарой Зиданшек.

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    В Чарлстоне Осорио-Серрано провела два очень насыщенных матча. В первом колумбийка выиграла у Магды Линетт, а во втором — у Кристины Макхэйл.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают, что в предстоящем матче выиграет Таусон, на которую можно поставить за 1.31. Победу Осорио-Серрано предлагают за 3.74.

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    На самом деле, в матче между двумя очень талантливыми теннисистками сложно определиться с фаворитом. Да и как вообще можно говорить о каком-то явно превосходстве той же Таусон, если ее соперница неделю назад взяла титул на турнире в Боготе, где выиграла ряд очень непростых матчей.

    Так что самая логичная ставка — на тотал сетов больше 2,5 за 2.71.

    Также можно рассмотреть ставку на тотал выигранных геймов Осорио-Серрано больше 9,0 за 1.89.

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