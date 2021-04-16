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    Жабер снова выйдет в полуфинал в Чарлстоне?

    Жабер — Хибино. Прогноз (к. 1.89) и ставки на турнир в Чарлстоне 16 апреля 2021 года

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    Онс Жабер
    Онс Жабер из Туниса сыграет против японки Нао Хибино в четвертьфинале турнира в Чарлстоне (США). Матч пройдет 16 апреля, начало — в 21:30 мск. Жабер — Хибино: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Жабер

    На прошлой неделе Жабер дошла до полуфинала на первом из двух турнирнов в Чарлстоне.

    На прошлой неделе Онс выграла у Мартины Тревизан, Хейли Баптист, Ализе Корне и Кори Гауфф, но после этого уступила в двух сетах Данке Ковинчич.

    На текущем турнире теннисистка из Туниса стартовала с победы над Штефани Фёгеле, а во втором круге уверенно выиграла у Алисии Паркс.

    Ранее в этом сезоне Жабер только на одном турнире выиграла меньше двух матчей.

    Хибино

    Хибино впервые в этом сезоне смогла преодолеть два раунда на турнире WTA.

    На прошлой неделе Нао неудачно стартовала на первом турнире в Чарлстоне уступила уже в первом раунде, разгромно проиграв россиянке Людмиле Самсоновой.

    Однако на текущем турнире японская теннисистка дошла уже до четвертьфинала. В первом круге Хибино обыграла в трех сетах соотечественницу Мисаки Дои.

    Во втором раунде Нао одержала победу над американкой Франческой Ди Лоренцо.

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    Также стоит отметить, что в прошлом году Хибино удачно выступила на грунтовом турнире в Страсбурге, дойдя до полуфинала, и выиграла один матч на «Ролан Гаррос».

    Прогноз и ставка

    На Жабер букмекеры предлагают поставить за 1.12, а на победу Хибино — за 7.20.

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    Ранее в единственном матче между этими теннисистками победу одержала Жабер, обыгравшая Нао в прошлом сезоне во втором раунде «Ролан Гаррос».

    Скорее всего, Онс снова выиграет у японки в двух сетах. На данный момент теннисистка из Туниса все-таки находится на другом уровне.

    Ставка — победа Жабер с форой по геймам (-6,0) за 1.89.

    Более надежный вариант — ставка на победу Жабер в двух сетах за 1.44.

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