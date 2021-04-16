Жабер
На прошлой неделе Жабер дошла до полуфинала на первом из двух турнирнов в Чарлстоне.
На прошлой неделе Онс выграла у Мартины Тревизан, Хейли Баптист, Ализе Корне и Кори Гауфф, но после этого уступила в двух сетах Данке Ковинчич.
На текущем турнире теннисистка из Туниса стартовала с победы над Штефани Фёгеле, а во втором круге уверенно выиграла у Алисии Паркс.
Ранее в этом сезоне Жабер только на одном турнире выиграла меньше двух матчей.
Хибино
Хибино впервые в этом сезоне смогла преодолеть два раунда на турнире WTA.
На прошлой неделе Нао неудачно стартовала на первом турнире в Чарлстоне уступила уже в первом раунде, разгромно проиграв россиянке Людмиле Самсоновой.
Однако на текущем турнире японская теннисистка дошла уже до четвертьфинала. В первом круге Хибино обыграла в трех сетах соотечественницу Мисаки Дои.
Во втором раунде Нао одержала победу над американкой Франческой Ди Лоренцо.
Также стоит отметить, что в прошлом году Хибино удачно выступила на грунтовом турнире в Страсбурге, дойдя до полуфинала, и выиграла один матч на «Ролан Гаррос».
Прогноз и ставка
На Жабер букмекеры предлагают поставить за 1.12, а на победу Хибино — за 7.20.
Ранее в единственном матче между этими теннисистками победу одержала Жабер, обыгравшая Нао в прошлом сезоне во втором раунде «Ролан Гаррос».
Скорее всего, Онс снова выиграет у японки в двух сетах. На данный момент теннисистка из Туниса все-таки находится на другом уровне.
Ставка — победа Жабер с форой по геймам (-6,0) за 1.89.
Более надежный вариант — ставка на победу Жабер в двух сетах за 1.44.