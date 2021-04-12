Австралиец Алекс Де Минаур сыграет против Алехандро Давидовича-Фокины в первом круге «Мастерса» в Монте-Карло. Матч пройдет 12 апреля, начало — в 12:00 мск. Давидович-Фокина — Де Минаур: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Давидович-Фокина

В этом сезоне Давидовичу-Фокине лишь на одном турнире удалось пройти дальше второго круга.

В конце февраля испанец пробился в четвертьфинал в Монпелье. Там Алехандро в итоге уступил белорусу Егору Герасимову, но зато перед этим ему удалось выиграть у Хуберта Хуркача.

Грунтовый сезон Давидович-Фокина открыл в Марбелье. Выступление 21-летнего теннисиста сложно назвать успешным, уже во втором круге он проиграл белорусу Илье Ивашко. В стартовом матче Алехандро одержал волевую победу над Дамиром Джумхуром.

Де Минаур

Де Минаур еще в январе выиграл турнир в Анталье, но, вопреки ожиданиям, сезон для него пока получается не самым успешным.

На Открытом чемпионате Австралии 22-летний теннисист уже в третьем раунде проиграл Фабио Фоньини, не взяв при этом ни сета.

После этого Де Минаур выступал еще хуже. В Роттердаме Алекс вылетел после второго круга, а в Дубае и на «Мастерсе» в Майами проигрывал уже в стартовом матче.

Все прогнозы на теннис

В прошлом сезоне Де Минаур провалил оба грунтовых турнира. Сначала австралиец уступил в первом круге «Мастерса» в Риме Доминику Кепферу, а потом проиграл итальянцу Марко Чеккинато на старте «Ролан Гаррос».

Прогноз и ставка

На Давидовича-Фокину букмекеры предлагают поставить за 1.72, а на победу Де Минаура — за 2.17.

У Де Минаура побольше опыта и успехов, но все они связаны с турнирами на твердом покрытии. На глине австралиец играет заметно хуже. Этим и должен воспользоваться испанский теннисист.

Ставка — победа Давидовича-Фокины за 1.72.

Также можно рассмотреть ставку на тотал геймов в первом сете больше 9,5 за 1.80.