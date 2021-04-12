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    Сможет ли Де Минаур преодолеть первый круг в Монте-Карло?

    Давидович-Фокина — Де Минаур. Прогноз (к. 1.80) и ставки на турнир в Монте-Карло 12 апреля 2021 года

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    Алекс Де Минаур
    Австралиец Алекс Де Минаур сыграет против Алехандро Давидовича-Фокины в первом круге «Мастерса» в Монте-Карло. Матч пройдет 12 апреля, начало — в 12:00 мск. Давидович-Фокина — Де Минаур: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Давидович-Фокина

    В этом сезоне Давидовичу-Фокине лишь на одном турнире удалось пройти дальше второго круга.

    В конце февраля испанец пробился в четвертьфинал в Монпелье. Там Алехандро в итоге уступил белорусу Егору Герасимову, но зато перед этим ему удалось выиграть у Хуберта Хуркача.

    Грунтовый сезон Давидович-Фокина открыл в Марбелье. Выступление 21-летнего теннисиста сложно назвать успешным, уже во втором круге он проиграл белорусу Илье Ивашко. В стартовом матче Алехандро одержал волевую победу над Дамиром Джумхуром.

    Де Минаур

    Де Минаур еще в январе выиграл турнир в Анталье, но, вопреки ожиданиям, сезон для него пока получается не самым успешным.

    На Открытом чемпионате Австралии 22-летний теннисист уже в третьем раунде проиграл Фабио Фоньини, не взяв при этом ни сета.

    После этого Де Минаур выступал еще хуже. В Роттердаме Алекс вылетел после второго круга, а в Дубае и на «Мастерсе» в Майами проигрывал уже в стартовом матче.

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    В прошлом сезоне Де Минаур провалил оба грунтовых турнира. Сначала австралиец уступил в первом круге «Мастерса» в Риме Доминику Кепферу, а потом проиграл итальянцу Марко Чеккинато на старте «Ролан Гаррос».

    Прогноз и ставка

    На Давидовича-Фокину букмекеры предлагают поставить за 1.72, а на победу Де Минаура — за 2.17.

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    У Де Минаура побольше опыта и успехов, но все они связаны с турнирами на твердом покрытии. На глине австралиец играет заметно хуже. Этим и должен воспользоваться испанский теннисист.

    Ставка — победа Давидовича-Фокины за 1.72.

    Также можно рассмотреть ставку на тотал геймов в первом сете больше 9,5 за 1.80.

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    Давидович-Фокина — Де Минаур: прогноз, ставка (1.72), статистика, коэффициенты матча 12.04.2021. Прогнозы на теннис. Сможет ли Де Минаур преодолеть первый круг в Монте-Карло?
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