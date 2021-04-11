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    Кудерметова выиграет первый титул в карьере?

    Кудерметова — Ковинчич. Прогноз (к. 2.07) и ставки на турнир в Чарлстоне 11 апреля 2021 года

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    Вероника Кудерметова
    Россиянка Вероника Кудерметова сыграет против Данки Ковинчич в финале турнира в Чарлстоне (США). Матч пройдет 11 апреля, начало — в 20:00 мск. Кудерметова — Ковинчич: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Кудерметова

    Кудерметова второй раз в сезоне и в карьере вышла в финал турнира WTA. ранее в этом году россиянка уступила Арине Соболенко в решающем матче в Абу-Даби.

    В Чарлстоне Кудерметова до сих пор не проиграла ни одного сета. При этом сложно даже сказать, в каком матче у нее были хотя бы малейшие проблемы.

    Таким мог стать матч против Паулы Бадосы в полуфинале, но Вероника неожиданно одержала уверенную победу в двух сетах — 6:3, 6:3. Кудерметова хорошо «держала» свою подачу и отлично действовала на приеме, реализовав четыре брейк-пойнта из шести.

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    В пяти предыдущих матчах Кудерметова позволила соперницам выиграть в общей сложности всего лишь 27 геймов.

    Ковинчич

    Ковинчич пробилась в финал WTA впервые с 2016 года. По итогам турнира в Чарлстоне она гарантированно вернется в топ-70.

    В полуфинале черногорская теннисистка сенсационно выиграла у Онс Жабер — 6:3, 6:2.

    Но это не единственный неожиданный результат с участием Ковинчич в Чарлстоне. В третьем круге 26-летняя теннисистка разгромила Петру Квитову.

    Самым напряженным получился матч против Юлии Путинцевой в четвертьфинале. Ковинчич проиграла на тай-брейке первый сет, с трудом взяла вторую партию, но в решающей «вынесла» соперницу со счетом 6:1.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на Кудерметову за 1.42, а на победу Ковинчич — за 3.06.

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    Перед этим у нас были сомнения в победе Кудерметовой в матче с Бадосой, но россиянка, по сути, не оставила шансов сопернице, которая перед этим разобралась с первой ракеткой мира Эшли Барти.

    И сейчас подобная ситуация — Кудерметова сыграет с теннисисткой, которая несколько дней назад легко обыграла мощную Квитову.

    Но на этот раз Кудерметова все же убедила в том, что она действительно главный претендент на титул.

    Ставка — победа Кудерметовой в двух сетах за 2.07.

    Также можно рассмотреть ставку на победу Кудерметовой по количеству брейк-пойнтов с форой (-2,0) за 1.91.

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    Кудерметова — Ковинчич: прогноз, ставка (2.07), статистика, коэффициенты матча 11.04.2021. Прогнозы на теннис. Кудерметова выиграет первый титул в карьере?
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