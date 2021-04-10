Россиянин Аслан Карацев сыграет против итальянца Лоренцо Музетти в первом круге крупного турнира в Монте-Карло. Матч пройдет 11 апреля, начало — в 11:00 мск. Музетти — Карацев: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Музетти

Музетти здорово провел вторую половину марта и начало текущего месяца.

В Акапулько итальянец, как известно, начал с квалификации, но в итоге дошел до полуфинала.

Еще два матча 19-летний теннисист выиграл на «Мастерсе» в Майами.

Грунтовый сезон Лоренцо открыл в Кальяри. В первом круге Музетти разгромил Денниса Новака, отдав сопернику лишь один гейм. Далее была победа над неуступчивым британцем Дэниэлом Эвансом, который постоянно провоцировал молодого итальянца своим поведением. Но Музетти не дрогнул даже на тай-брейке третьего сета, отыграв несколько матчболов.

В четвертьфинале Музетти проиграл Ласло Дьере. На этот раз в решающей партии лучше сыграл соперник. Но в целом теннис Музетти оставил очень приятное впечатление.

Карацев

Тем временем для Карацева это будет первый в текущем сезоне турнир на грунте. После «Мастерса» в Майами Аслан решил сделать небольшую паузу.

В Майами Карацев дошел до третьего круга, где его неожиданно разгромил Себастьян Корда. Второй сет россиянин отдал со счетом 0:6. Тот случай, когда вообще ничего не получалось.

Но вряд ли сейчас надо делать акцент на этом поражении. Все-таки перед поездкой в США у Карацева был триумфальный турнир в Дубае, который, ко всему прочему, забрал немало сил и эмоций.

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Что касается грунта, то на этом покрытии Карацев тоже чувствует себя довольно комфортно. В прошлом году Аслан выиграл два «челленджера» на глине, а еще на одном дошел до финала.

Прогноз и ставка

Букмекеры считают, что шансы на победу в этом матче 50 на 50: на Музетти можно поставить за 1.95, а на Карацева — за 1.89.

И в случае с Карацевым даже хорошо, что его не называют фаворитом. Аслану все-таки психологически проще, когда от него не ждут заоблачных результатов.

При этом очевидно, что соперник Карацеву достался сложный. Несмотря на возраст, Музетти уже играет как минимум на уровне топ-50, хотя пока что находится в рейтинге на 90-м месте.

Ставка — победа Карацева за 1.89. Все-таки надеемся на то, что небольшой перерыв пойдет Аслану на пользу. Музетти же последний месяц играл практически без пауз, и это должно сказать на его действиях, тем более в матче против такого соперника.