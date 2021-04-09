Итальянец Лоренцо Музетти сыграет против серба Ласло Дьере в четвертьфинале турнира в Кальяри (Италия). Матч пройдет 9 апреля, начало — в 15:00 мск. Музетти — Дьере: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Музетти

Музетти во втором круге провел эпичный матч против Дэниэла Эванса. После разгромной победы над Деннисом Новаком в первом раунде это была настоящая теннисная война.

Лоренцо разгромил британца в первой партии 6:1, с таким же счетом уступил во второй, а в третьем сете уступил на решающем тай-брейке 0:4, затем 3:6, но сравнял счет. Первые два матчбола Музетти отыграл мини-брейками. Позже Эванс повел 8:7, но Музетти взял три розыгрыша подряд.

Интересно, что из 12-ти побед на уровне ATP семь Музетти одержал над теннисистами топ-35.

Дьере

Дьере открыл грунтовый сезон еще в начале марта. Сначала серб сыграл на турнире в Буэнос-Айресе, где после побед над Марко Чеккинато и Федерико Дельбонисом вышел в четверьфинал. Там Ласло в напряженном матче уступил Миомир Кецмановичу.

Дальше был турнир в Сантьяго. Дьере попал в число сеяных и стартовал сразу со второго круга, где выиграл у Педро Соузы. В четвертьфинале 25-летний теннисист уступил Факундо Баньису.

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В прошлом сезоне Дьере выиграл грунтовый турнир на Сардинии, где в полуфинале, к слову, одержал победу над Музетти. Кроме того, серб дошел до полуфинала в Кицбюэле.

Прогноз и ставка

На Музетти букмекеры предлагают поставить за 1.82, а на Дьере — за 2.08.

Непростой матч, но, судя по всему, Дьере из тех, кто может остановить молодого и дерзкого Музетти, который тоже любит играть на грунте, но опыта у него все-таки заметно меньше.

Ставка — победа Дьере за 2.08.

Также можно рассмотреть ставку на тотал сетов больше 2,5 за 2.33.