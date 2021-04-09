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    Дьере остановит дерзкого Музетти?

    Музетти — Дьере. Прогноз (к. 2.08) и ставки на турнир в Кальяри 9 апреля 2021 года

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    Ласло Дьере
    Итальянец Лоренцо Музетти сыграет против серба Ласло Дьере в четвертьфинале турнира в Кальяри (Италия). Матч пройдет 9 апреля, начало — в 15:00 мск. Музетти — Дьере: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Музетти

    Музетти во втором круге провел эпичный матч против Дэниэла Эванса. После разгромной победы над Деннисом Новаком в первом раунде это была настоящая теннисная война.

    Лоренцо разгромил британца в первой партии 6:1, с таким же счетом уступил во второй, а в третьем сете уступил на решающем тай-брейке 0:4, затем 3:6, но сравнял счет. Первые два матчбола Музетти отыграл мини-брейками. Позже Эванс повел 8:7, но Музетти взял три розыгрыша подряд.

    Интересно, что из 12-ти побед на уровне ATP семь Музетти одержал над теннисистами топ-35.

    Дьере

    Дьере открыл грунтовый сезон еще в начале марта. Сначала серб сыграл на турнире в Буэнос-Айресе, где после побед над Марко Чеккинато и Федерико Дельбонисом вышел в четверьфинал. Там Ласло в напряженном матче уступил Миомир Кецмановичу.

    Дальше был турнир в Сантьяго. Дьере попал в число сеяных и стартовал сразу со второго круга, где выиграл у Педро Соузы. В четвертьфинале 25-летний теннисист уступил Факундо Баньису.

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    В прошлом сезоне Дьере выиграл грунтовый турнир на Сардинии, где в полуфинале, к слову, одержал победу над Музетти. Кроме того, серб дошел до полуфинала в Кицбюэле.

    Прогноз и ставка

    На Музетти букмекеры предлагают поставить за 1.82, а на Дьере — за 2.08.

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    Непростой матч, но, судя по всему, Дьере из тех, кто может остановить молодого и дерзкого Музетти, который тоже любит играть на грунте, но опыта у него все-таки заметно меньше.

    Ставка — победа Дьере за 2.08.

    Также можно рассмотреть ставку на тотал сетов больше 2,5 за 2.33.

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    Прогноз и ставка на матч Музетти — Дьере 09.04.2021 в 15:00. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе 2.08.
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