Алькарас
Про Алькараса никто не слышал до этого года, но это нормально, поскольку парню всего лишь 17 лет.
Но уже сейчас его некоторые сравнивают с Рафаэлем Надалем. В Алькарасе видят будущую звезду. Подобные мысли появились не на пустом месте. В начале января Карлос успешно преодолел квалификацию на Australian Open. Потом выиграл несколько матчей на одном из турниров в Мельбурне, в том числе у Давида Гоффена.
На австралийском мэйджоре Алькарас в основной сетке смог выйти во второй круг, что тоже можно считать серьезным достижением.
В марте испанский теннисист неудачно стартовал в Акапулько и Майами, проиграв Александру Звереву и Эмилю Руусувуори.
Но в Марбелье пока что все получается. В первом круге Алькарас легко выиграл у Николы Милоевича, а потом одержал волевую победу над 39-летним Фелисиано Лопесом.
Алькарас впервые сыграет в четвертьфинале на уровне ATP.
Рууд
В начале сезона Рууд дошел до четвертого круга на Открытом чемпионате Австралии. В матче с Андреем Рублевым норвежский теннисист проиграл первые два сета, после чего снялся из-за повреждения мышц живота.
В итоге Касперу пришлось пропустить целый месяц. Возвращение на корт состоялось в Акапулько, где 22-летний теннисист выиграл два матча, но перед встречей с Александром Зверевым в четвертьфинале снова получил травму, которая, к счастью, оказалась несерьезной.
В Марбелье Рууд стартовал сразу со второго раунда. Норвежец уверенно выиграл у итальянца Джанлуки Маджера.
Прогноз и ставка
На Алькараса букмекеры предлагают поставить за 2.85, а на победу Рууда — за 1.47.
Алькарас невероятно талантлив, но на этот раз ему будет противостоять один из лучших теннисистов нового поколения, который, к тому же, очень любит играть на грунте.
В прошлом сезоне Рууд выиграл на этом покрытии турнир в Буэнос-Айресе, дошел до финала в Сантьяго, а также до полуфинала в Риме.
Ставка — победа Рууда в двух сетах за 2.23.
Также можно рассмотреть ставку на тотал выигранных геймов Алькараса меньше 11,5 за 1.91.