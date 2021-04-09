Испанец Карлос Алькарас сыграет против норвежца Каспера Рууда в четвертьфинале турнира в Марбелье (Испания). Матч пройдет 9 апреля, начало — в 18:30 мск. Алькарас — Рууд: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Алькарас

Про Алькараса никто не слышал до этого года, но это нормально, поскольку парню всего лишь 17 лет.

Но уже сейчас его некоторые сравнивают с Рафаэлем Надалем. В Алькарасе видят будущую звезду. Подобные мысли появились не на пустом месте. В начале января Карлос успешно преодолел квалификацию на Australian Open. Потом выиграл несколько матчей на одном из турниров в Мельбурне, в том числе у Давида Гоффена.

На австралийском мэйджоре Алькарас в основной сетке смог выйти во второй круг, что тоже можно считать серьезным достижением.

В марте испанский теннисист неудачно стартовал в Акапулько и Майами, проиграв Александру Звереву и Эмилю Руусувуори.

Но в Марбелье пока что все получается. В первом круге Алькарас легко выиграл у Николы Милоевича, а потом одержал волевую победу над 39-летним Фелисиано Лопесом.

Алькарас впервые сыграет в четвертьфинале на уровне ATP.

Рууд

В начале сезона Рууд дошел до четвертого круга на Открытом чемпионате Австралии. В матче с Андреем Рублевым норвежский теннисист проиграл первые два сета, после чего снялся из-за повреждения мышц живота.

В итоге Касперу пришлось пропустить целый месяц. Возвращение на корт состоялось в Акапулько, где 22-летний теннисист выиграл два матча, но перед встречей с Александром Зверевым в четвертьфинале снова получил травму, которая, к счастью, оказалась несерьезной.

В Марбелье Рууд стартовал сразу со второго раунда. Норвежец уверенно выиграл у итальянца Джанлуки Маджера.

Прогноз и ставка

На Алькараса букмекеры предлагают поставить за 2.85, а на победу Рууда — за 1.47.

Алькарас невероятно талантлив, но на этот раз ему будет противостоять один из лучших теннисистов нового поколения, который, к тому же, очень любит играть на грунте.

В прошлом сезоне Рууд выиграл на этом покрытии турнир в Буэнос-Айресе, дошел до финала в Сантьяго, а также до полуфинала в Риме.

Ставка — победа Рууда в двух сетах за 2.23.

Также можно рассмотреть ставку на тотал выигранных геймов Алькараса меньше 11,5 за 1.91.