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    Рууд обыграет испанского суперталанта?

    Алькарас — Рууд. Прогноз (к. 2.23) и ставки на турнир в Марбелье 9 апреля 2021 года

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    Каспер Рууд
    Испанец Карлос Алькарас сыграет против норвежца Каспера Рууда в четвертьфинале турнира в Марбелье (Испания). Матч пройдет 9 апреля, начало — в 18:30 мск. Алькарас — Рууд: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Алькарас

    Про Алькараса никто не слышал до этого года, но это нормально, поскольку парню всего лишь 17 лет.

    Но уже сейчас его некоторые сравнивают с Рафаэлем Надалем. В Алькарасе видят будущую звезду. Подобные мысли появились не на пустом месте. В начале января Карлос успешно преодолел квалификацию на Australian Open. Потом выиграл несколько матчей на одном из турниров в Мельбурне, в том числе у Давида Гоффена.

    На австралийском мэйджоре Алькарас в основной сетке смог выйти во второй круг, что тоже можно считать серьезным достижением.

    В марте испанский теннисист неудачно стартовал в Акапулько и Майами, проиграв Александру Звереву и Эмилю Руусувуори.

    Но в Марбелье пока что все получается. В первом круге Алькарас легко выиграл у Николы Милоевича, а потом одержал волевую победу над 39-летним Фелисиано Лопесом.

    Алькарас впервые сыграет в четвертьфинале на уровне ATP.

    Рууд

    В начале сезона Рууд дошел до четвертого круга на Открытом чемпионате Австралии. В матче с Андреем Рублевым норвежский теннисист проиграл первые два сета, после чего снялся из-за повреждения мышц живота.

    В итоге Касперу пришлось пропустить целый месяц. Возвращение на корт состоялось в Акапулько, где 22-летний теннисист выиграл два матча, но перед встречей с Александром Зверевым в четвертьфинале снова получил травму, которая, к счастью, оказалась несерьезной.

    В Марбелье Рууд стартовал сразу со второго раунда. Норвежец уверенно выиграл у итальянца Джанлуки Маджера.

    Прогноз и ставка

    На Алькараса букмекеры предлагают поставить за 2.85, а на победу Рууда — за 1.47.

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    Алькарас невероятно талантлив, но на этот раз ему будет противостоять один из лучших теннисистов нового поколения, который, к тому же, очень любит играть на грунте.

    В прошлом сезоне Рууд выиграл на этом покрытии турнир в Буэнос-Айресе, дошел до финала в Сантьяго, а также до полуфинала в Риме.

    Ставка — победа Рууда в двух сетах за 2.23.

    Также можно рассмотреть ставку на тотал выигранных геймов Алькараса меньше 11,5 за 1.91.

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