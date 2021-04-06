Россиянка Анна Калинская сыграет против словенки Тамары Зиданшек в первом круге турнира в Боготе (Колумбия). Матч пройдет 6 апреля, начало — в 18:00 мск. Зиданшек — Калинская: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Зиданшек

Зиданшек в этом сезоне смогла выиграть больше одного матча только на одном турнире.

Еще в начале года словенка дошла до третьего круга в Абу-Даби. Там она обыграла будущую финалистку Australian Open Дженнифер Брэди и Лейлу Фернандес, после чего с треском уступила Марте Костюк.

В первой половине марта Зиданшек выиграла по одному матчу в Гвадалахаре и Монтеррее. Среди ее соперниц была россиянка Анна Блинкова, которую 23-летняя теннисистка победила в двух сетах.

На престижном турнире в Майами Зиданшек не смогла пройти квалификацию.

В 2019 году Зиданшек дошла на турнире в Боготе до четвертьфинала.

Калинская

Калинская пока что стоит в рейтинге за пределами топ-100, но недавние турниры показали, что в ближайшем будущем ситуация должна измениться в лучшую сторону.

В Монтеррее Калинская сначала прошла через отборочный турнир, а потом успешно выступила в основной сетке. Россиянка одержала победу над Надей Подороской, которая в прошлом году сенсационно дошла до полуфинала «Ролан Гаррос», и Ниной Стоянович. В четвертьфинале Анна уступила Виктории Голубич.

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Успешным для Калинской стал и турнир в Майами. 22-летняя теннисистка выиграл у Ирины Бегу и Петры Мартич, и только после этого ее остановила Гарбин Мугуруса. При этом в решающем сете испанка проигрывала 0:3 с брейком, но Калинская не смогла воспользоваться таким шансом.

Прогноз и ставка

На Зиданшек в этом матче букмекеры предлагают поставить за 1.71, а на Калинскую — за 2.19.

В прошлом году Анна проиграла словенской теннисистке на турнире в Акапулько. Но сейчас, если судить по недавним матчам, россиянка готова к реваншу.

Ставка — победа Калинской за 2.19.

Но самый надежный вариант на этот матч — ставка на победу Калинской с форой по сетам (+1,5) за 1.54.