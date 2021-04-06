Зиданшек
Зиданшек в этом сезоне смогла выиграть больше одного матча только на одном турнире.
Еще в начале года словенка дошла до третьего круга в Абу-Даби. Там она обыграла будущую финалистку Australian Open Дженнифер Брэди и Лейлу Фернандес, после чего с треском уступила Марте Костюк.
В первой половине марта Зиданшек выиграла по одному матчу в Гвадалахаре и Монтеррее. Среди ее соперниц была россиянка Анна Блинкова, которую 23-летняя теннисистка победила в двух сетах.
На престижном турнире в Майами Зиданшек не смогла пройти квалификацию.
В 2019 году Зиданшек дошла на турнире в Боготе до четвертьфинала.
Калинская
Калинская пока что стоит в рейтинге за пределами топ-100, но недавние турниры показали, что в ближайшем будущем ситуация должна измениться в лучшую сторону.
В Монтеррее Калинская сначала прошла через отборочный турнир, а потом успешно выступила в основной сетке. Россиянка одержала победу над Надей Подороской, которая в прошлом году сенсационно дошла до полуфинала «Ролан Гаррос», и Ниной Стоянович. В четвертьфинале Анна уступила Виктории Голубич.
Успешным для Калинской стал и турнир в Майами. 22-летняя теннисистка выиграл у Ирины Бегу и Петры Мартич, и только после этого ее остановила Гарбин Мугуруса. При этом в решающем сете испанка проигрывала 0:3 с брейком, но Калинская не смогла воспользоваться таким шансом.
Прогноз и ставка
На Зиданшек в этом матче букмекеры предлагают поставить за 1.71, а на Калинскую — за 2.19.
В прошлом году Анна проиграла словенской теннисистке на турнире в Акапулько. Но сейчас, если судить по недавним матчам, россиянка готова к реваншу.
Ставка — победа Калинской за 2.19.
Но самый надежный вариант на этот матч — ставка на победу Калинской с форой по сетам (+1,5) за 1.54.