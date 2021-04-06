Тревизан
Тревизан провалила начало сезона. До сих пор итальянка не выиграла ни одного матча на уровне основной сетки ATP.
Пока что у Мартины всего лишь одна победа: на турнире в Дубае она обыграла в первом раунде квалификации Арину Родионову.
Во всех остальных матчах итальянская теннисистка уступила, в том числе в первом круге Australian Open, где ее обыграла россиянка Екатерина Александрова.
Но при этом важно понимать, что на грунте Тревизан играет заметно лучше. В прошлом году она дошла до четвертьфинала «Ролан Гаррос». Там ее остановила будущая чемпионка турнира Ига Швентек.
Жабер
Тем временем Жабер в конце марта неплохо выступила на престижном турнире в Майами, где дошла до четвертого круга.
В этом году Онс выигрывала как минимум один матч на всех турнирах.
На Открытом чемпионате Австралии теннисистка из Туниса одержала две победы, после чего уступила Наоми Осаке.
Прогноз и ставка
На победу Тревизан можно поставить за 3.52, а на Жабер — за 1.32.
У итальянки пока совсем ничего не получалось в этом сезоне, но надо признать, что хард не ее покрытие. На грунте Мартина играет совершенно иначе. Просто так в четвертьфинал «Ролан Гаррос» не попадают.
Ставка — победа Тревизан с форой по сетам (+1,5) за 1.98. Рискнем предположить, что итальянская теннисистка возьмет хотя бы один сет.
Еще вариант — ставка на тотал сетов больше 2,5 за 2.99.