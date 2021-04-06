Онс Жабер из Туниса сыграет против итальянки Мартины Тревизан в первом круге турнира в Чарльстоне (США). Матч пройдет 6 апреля, начало — в 18:00 мск. Тревизан — Жабер: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Тревизан

Тревизан провалила начало сезона. До сих пор итальянка не выиграла ни одного матча на уровне основной сетки ATP.

Пока что у Мартины всего лишь одна победа: на турнире в Дубае она обыграла в первом раунде квалификации Арину Родионову.

Во всех остальных матчах итальянская теннисистка уступила, в том числе в первом круге Australian Open, где ее обыграла россиянка Екатерина Александрова.

Но при этом важно понимать, что на грунте Тревизан играет заметно лучше. В прошлом году она дошла до четвертьфинала «Ролан Гаррос». Там ее остановила будущая чемпионка турнира Ига Швентек.

Жабер

Тем временем Жабер в конце марта неплохо выступила на престижном турнире в Майами, где дошла до четвертого круга.

В этом году Онс выигрывала как минимум один матч на всех турнирах.

Все прогнозы на теннис

На Открытом чемпионате Австралии теннисистка из Туниса одержала две победы, после чего уступила Наоми Осаке.

Прогноз и ставка

На победу Тревизан можно поставить за 3.52, а на Жабер — за 1.32.

У итальянки пока совсем ничего не получалось в этом сезоне, но надо признать, что хард не ее покрытие. На грунте Мартина играет совершенно иначе. Просто так в четвертьфинал «Ролан Гаррос» не попадают.

Ставка — победа Тревизан с форой по сетам (+1,5) за 1.98. Рискнем предположить, что итальянская теннисистка возьмет хотя бы один сет.

Еще вариант — ставка на тотал сетов больше 2,5 за 2.99.