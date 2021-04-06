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    Музетти стартует в Кальяри с разгромной победы?

    Музетти — Новак. Прогноз (к. 2.10) и ставки на турнир в Кальяри 5 апреля 2021 года

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    Лоренцо Музетти
    Итальянец Лоренцо Музетти сыграет против австрийца Денниса Новака в первом круге турнира в Кальяри (Италия). Матч пройдет 5 апреля, начало — в 12:00 мск. Музетти — Новак: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Музетти

    Музетти, о котором до этого сезона слышали разве что теннисные эксперты, очень мощно провел вторую половину марта, благодаря чему ворвался в топ-100 рейтинга.

    Сначала 19-летний теннисист сенсационно дошел до полуфинала на турнире в Акапулько. В Мексике ему удалось выиграть у Диего Шварцмана, Фрэнсиса Тиафо и Григора Димитрова.

    А потом Музетти прошел два раунда на «Мастерсе» в Майами. После побед над Майклом Ммо и Бенуа Пэром его остановил Марин Чилич.

    Также моно отметить, что в начале года Музетти дошел до финала на «челленджерах» в Анталье и Биелле.

    Новак

    Тем временем Новак в этом сезоне более-менее успешно выступил только на турнире в Монпелье. Австриец добрался до четвертьфинала, сначала выиграв у Жиля Симона, а потом у Душана Лайовича.

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    На Открытом чемпионате Австралии Новак проиграл в первом круге. В Марселе и Дубае 27-летний теннисист тоже не смог преодолеть стартовый раунд.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры не сомневаются в победе Музетти, на которого можно поставить за 1.15, а на Новака — за 5.75.

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    Несмотря на возраст, Музетти, скорее всего, будет одним из главных претендентов на титул в Кальяри. Турниры в Акапулько и Майами показали, что итальянец готов играть на равных даже с представителями топ-20.

    Ставка — победа Музетти с форой по геймам (-5,5) за 2.10.

    Также можно рассмотреть ставку на победу Музетти в двух сетах за 1.53. Если судить по прошлому сезону, Лоренцо отлично чувствует себя на грунте, и проблем с Новаком у него не должно возникнуть.

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