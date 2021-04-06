Россиянка Людмила Самсонова сыграет против японки Нао Хибино в первом круге турнира в Чарлстоне (США). Матч пройдет 6 апреля, начало — в 18:00 мск. Хибино — Самсонова: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Хибино

В этом сезоне Хибино пока что выиграла всего лишь один матч. Как ни странно, это случилось на Открытом чемпионате Австралии. В первом раунде японская теннисистка одержала победу над Астрой Шармой.

А вот на остальных турнирах Нао не смогла преодолеть стартовый раунд.

Хибино проигрывала в первом же матче в Мельбурне, Гвадалахаре, Монтеррее и Майами.

Также стоит отметить, что Хибино крайне редко играет на грунте, предпочитая выступать на харде.

Самсонова

Тем временем Самсонова, которая в рейтинге пока что стоит только на 110-м месте, в конце марта очень достойно провела турнир в Майами.

Для начала россиянка преодолела непростую квалификацию, а потом дошла до третьего раунда в основной сетке.

Во втором круге Людмила обыграла Кики Бертенс — 6:2, 6:1. Это была ее первая победа в карьере над теннисисткой из топ-20.

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Правда, развить успех не получилось, уже в следующем матче Самсонова уступила гречанке Марии Саккари.

Прогноз и ставка

На Хибино букмекеры предлагают поставить за 3.15, а на победу Самсомновой — за 1.38.

Недавние успехи в Майами должны мотивировать Самсонову и заодно добавить ей уверенности. Ну и надо признать, что россиянке досталась не самая опасная соперница.

Так что у Людмилы отличный шанс на втором турнире кряду выиграть хотя бы один матч.

Ставка — победа Самсоновой в двух сетах за 1.87.

Также можно рассмотреть вариант со ставкой на тотал выигранных геймов Хибино меньше 9,5 за 1.94.