Испанец Алехандро Давидович-Фокина сыграет против боснийца Дамира Джумхура в первом круге турнира в Марбелье (Испания). Матч пройдет 6 апреля, начало — в 16:00 мск. Давидович-Фокина — Джумхур: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Давидович-Фокина

Давидович-Фокина на данный момент занимает в рейтинге ATP 56-е место. И это явно не предел, учитывая что испанцу всего лишь 21 год.

В этом сезоне лучшим результатом Алехандро пока что остается четвертьфинал в Монпелье. Там он, например, смог выиграть у Хуберта Хуркача, который в минувшее воскресенье стал победителем «Мастерса» в Майами.

В Роттердаме испанский теннисист в первом раунде выиграл у Роберто Баутисты-Агута, после чего, правда, уступил в двух сетах Мартону Фучовичу.

На турнире в Дубае Алехандро тоже преодолел стартовый раунд, но дальше уступил сербу Филипу Краиновичу.

Джумхур

Джумхур, когда-то занимавший в рейтинге 23-е место, сейчас находится на 126-й строчке.

На прошлой неделе Дамир сыграл на «челленджере» в Марбелье. Несмотря на невысокий уровень соперников, босниец проиграл уже во втором раунде.

Все прогнозы на теннис

Относительно неплохо в этом сезоне Джумхур выступил только на «Мастерсе» в Майами. После попадания в основную сетку через квалификацию 28-летний теннисист выиграл у Кевина Андерсона. В следующем матче против Стефаноса Циципаса взял пять геймов.

Прогноз и ставка

На Давидовичу-Фокину можно поставить за 1.34, победу Джумхура букмекеры предлагают за 3.38.

Если испанца не будет трясти, он легко выиграет у боснийского теннисиста. Двух мнений тут не может быть, но только в том случае, если Давидович-Фокина будет предельно собран.

К слову, в прошлом году Алехандро обыграл Дамира в двух сетах на турнире в Кельне.

Ставка — победа Давидовича-Фокины в двух сетах за 1.89.

Также можно рассмотреть ставку на тотал выигранных геймов Джумхура меньше 9,5 за 1.88.