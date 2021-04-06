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    Давидович-Фокина снова выиграет у Джумхура?

    Давидович-Фокина — Джумхур. Прогноз (к. 1.89) и ставки на турнир в Марбелье 6 апреля 2021 года

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    Алехандро Давидович-Фокина
    Испанец Алехандро Давидович-Фокина сыграет против боснийца Дамира Джумхура в первом круге турнира в Марбелье (Испания). Матч пройдет 6 апреля, начало — в 16:00 мск. Давидович-Фокина — Джумхур: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Давидович-Фокина

    Давидович-Фокина на данный момент занимает в рейтинге ATP 56-е место. И это явно не предел, учитывая что испанцу всего лишь 21 год.

    В этом сезоне лучшим результатом Алехандро пока что остается четвертьфинал в Монпелье. Там он, например, смог выиграть у Хуберта Хуркача, который в минувшее воскресенье стал победителем «Мастерса» в Майами.

    В Роттердаме испанский теннисист в первом раунде выиграл у Роберто Баутисты-Агута, после чего, правда, уступил в двух сетах Мартону Фучовичу.

    На турнире в Дубае Алехандро тоже преодолел стартовый раунд, но дальше уступил сербу Филипу Краиновичу.

    Джумхур

    Джумхур, когда-то занимавший в рейтинге 23-е место, сейчас находится на 126-й строчке.

    На прошлой неделе Дамир сыграл на «челленджере» в Марбелье. Несмотря на невысокий уровень соперников, босниец проиграл уже во втором раунде.

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    Относительно неплохо в этом сезоне Джумхур выступил только на «Мастерсе» в Майами. После попадания в основную сетку через квалификацию 28-летний теннисист выиграл у Кевина Андерсона. В следующем матче против Стефаноса Циципаса взял пять геймов.

    Прогноз и ставка

    На Давидовичу-Фокину можно поставить за 1.34, победу Джумхура букмекеры предлагают за 3.38.

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    Если испанца не будет трясти, он легко выиграет у боснийского теннисиста. Двух мнений тут не может быть, но только в том случае, если Давидович-Фокина будет предельно собран.

    К слову, в прошлом году Алехандро обыграл Дамира в двух сетах на турнире в Кельне.

    Ставка — победа Давидовича-Фокины в двух сетах за 1.89.

    Также можно рассмотреть ставку на тотал выигранных геймов Джумхура меньше 9,5 за 1.88.

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