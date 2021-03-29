Россиянин Аслан Карацев встретится с американцем Себастьяном Кордой в третьем круге крупного турнира в Майами (США). Матч пройдет 29 марта, начало — в 22:30 мск. Карацев — Корда: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Карацев

Первый матч Карацева в Майами получился немного нервным. Аслан стартовал сразу со второго раунда, где его соперником стал Михаил Кукушин, который в этом сезоне играет крайне нестабильно.

Однако в первом сете матча с Карацевым представитель Казахстана вел с брейком, но сохранить преимущество в итоге не смог. Аслан в ответ взял два гейма на чужой подаче и закрыл партию со счетом 6:4.

Во втором сете было попроще, российский теннисист снова сделал два брейка и уверенно завершил матч в свою пользу.

Ранее в марте Карацев стал победителем турнира в Дубае, благодаря чему взлетел в рейтинге на 27-е место.

Корда

Корда — один из самых талантливых игроков нового поколения. На данный момент 20-летний теннисист занимает в рейтинге 87-е место.

В январе Корда дошел до финала на турнире в Делрэй-Бич, обыграв таких теннисистов, как Томми Пол, Джон Изнер Кэмерон Норри. В решающем матче проиграл Хуберту Хуркачу.

После этого Корда стал победителем «челленджера» во французском Кемпере.

В феврале Себастьян не очень удачно выступил на «челленджере» в Биелле и на турнире в Монпелье.

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В Акапулько Корда проиграл во втором круге Феликсу Оже-Альяссиму. В Майами американец стартовал с победы над Раду Алботом, после чего выиграл у итальянца Фабио Фоньини.

Прогноз и ставка

На Карацева букмекеры предлагают поставить за 1.31, а на Корду — за 3.58.

В прошлом году Карацев проиграл Корде в решающем раунде квалификации «Ролан Гаррос», где американский теннисист в итоге дошел до четвертого раунда.

Очевидно, что Аслана ждет непростой матч, но, глядя на то, как россиянин выступает в этом году, он, безусловно, может рассчитывать на реванш.

Ставка — победа Карацева + общий тотал геймов больше 20,5 за 2.25.