ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Российская «молодежка» по-прежнему сохраняет шансы на выход в плей-офф чемпионата ЕвропыМордой по асфальту не возили. Обидное поражение «молодежки» от Франции Анна ЩербаковаШведский лед оказался удачным. Без медалей остались только мужчины «Интер» мчится к скудеттоСерия А: остановит ли кто-то «Интер», и кто удивит?
  • 13:09
    • Левандовски пропустит матч с Англией из-за травмы колена и может не сыграть с «ПСЖ» в ЛЧ
  • 14:01
    • В штаб Олича в ЦСКА войдут два помощника
  • 13:41
    • «Спартак» может возглавить бывший игрок «Баварии»
  • 12:56
    • Карасев обслужит матч отбора ЧМ-2022 Германия — Северная Македония
  • 07:00
    • Медведев вышел в 1/8 финала турнира в Майами
  • 00:24
    • Португалия обыграла Англию на молодежном Евро
    Все новости спорта

    Сможет ли Карацев взять реванш у Корды?

    Карацев — Корда. Прогноз (к. 2.25) и ставки на турнир в Майами 29 марта 2021 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на ATP
    Прогноз и ставки на Карацев — Корда
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Аслан Карацев
    Россиянин Аслан Карацев встретится с американцем Себастьяном Кордой в третьем круге крупного турнира в Майами (США). Матч пройдет 29 марта, начало — в 22:30 мск. Карацев — Корда: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Карацев

    Первый матч Карацева в Майами получился немного нервным. Аслан стартовал сразу со второго раунда, где его соперником стал Михаил Кукушин, который в этом сезоне играет крайне нестабильно.

    Однако в первом сете матча с Карацевым представитель Казахстана вел с брейком, но сохранить преимущество в итоге не смог. Аслан в ответ взял два гейма на чужой подаче и закрыл партию со счетом 6:4.

    Во втором сете было попроще, российский теннисист снова сделал два брейка и уверенно завершил матч в свою пользу.

    Ранее в марте Карацев стал победителем турнира в Дубае, благодаря чему взлетел в рейтинге на 27-е место.

    Корда

    Корда — один из самых талантливых игроков нового поколения. На данный момент 20-летний теннисист занимает в рейтинге 87-е место.

    В январе Корда дошел до финала на турнире в Делрэй-Бич, обыграв таких теннисистов, как Томми Пол, Джон Изнер Кэмерон Норри. В решающем матче проиграл Хуберту Хуркачу.

    После этого Корда стал победителем «челленджера» во французском Кемпере.

    В феврале Себастьян не очень удачно выступил на «челленджере» в Биелле и на турнире в Монпелье.

    Все прогнозы на теннис

    В Акапулько Корда проиграл во втором круге Феликсу Оже-Альяссиму. В Майами американец стартовал с победы над Раду Алботом, после чего выиграл у итальянца Фабио Фоньини.

    Прогноз и ставка

    На Карацева букмекеры предлагают поставить за 1.31, а на Корду — за 3.58.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 1000$ИгратьБонус новым игрокам1win

    В прошлом году Карацев проиграл Корде в решающем раунде квалификации «Ролан Гаррос», где американский теннисист в итоге дошел до четвертого раунда.

    Очевидно, что Аслана ждет непростой матч, но, глядя на то, как россиянин выступает в этом году, он, безусловно, может рассчитывать на реванш.

    Ставка — победа Карацева + общий тотал геймов больше 20,5 за 2.25.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.74
  • Прогноз на матч ЦСКА — Локомотив
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.07
  • Прогноз на матч Фуэнлабрада — Мальорка
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  6.13
  • Экспресс дня 29 марта
  • Сегодня в 23:00
    •  1.61
  • Прогноз на матч Питтсбург — Айлендерс
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Баффало — Филадельфия
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Вашингтон — Индиана
  • Баскетбол
  • Завтра в 02:00
    •  1.63
  • Прогноз на матч Колорадо — Анахайм
  • Хоккей
  • Завтра в 04:00
    •  2.09
  • Прогноз на матч Сан-Хосе — Миннесота
  • Хоккей
  • Завтра в 05:30
    •  1.64
  • Прогноз на матч Азербайджан — Сербия
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  3.40
  • Прогноз на матч Кипр — Словенияя
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Малага — Альмерия
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  1.93
  • Прогноз на матч Словакия — Россия
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Гибралтар — Нидерланды
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.66
  • Экспресс дня 30 марта
  • Завтра в 21:45
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    Мальта — Россия
  • Ходьба с мячом. Россия едва не потеряла очки на Мальте
    • 02:33 25/03/2021     Молодежный Евро пройдет в два этапа
  • Молодежный Евро-2021: кто сыграет, каковы шансы России и главные звезды турнира
    • 12:57 24/03/2021     Доменико Тедеско
  • После Тедеско. Десять тренеров для «Спартака»
    • 02:44 27/03/2021
    Прогноз и ставка на матч Карацев — Корда 29.03.2021 в 22:30. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе 2.25.
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры