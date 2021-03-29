Карацев
Первый матч Карацева в Майами получился немного нервным. Аслан стартовал сразу со второго раунда, где его соперником стал Михаил Кукушин, который в этом сезоне играет крайне нестабильно.
Однако в первом сете матча с Карацевым представитель Казахстана вел с брейком, но сохранить преимущество в итоге не смог. Аслан в ответ взял два гейма на чужой подаче и закрыл партию со счетом 6:4.
Во втором сете было попроще, российский теннисист снова сделал два брейка и уверенно завершил матч в свою пользу.
Ранее в марте Карацев стал победителем турнира в Дубае, благодаря чему взлетел в рейтинге на 27-е место.
Корда
Корда — один из самых талантливых игроков нового поколения. На данный момент 20-летний теннисист занимает в рейтинге 87-е место.
В январе Корда дошел до финала на турнире в Делрэй-Бич, обыграв таких теннисистов, как Томми Пол, Джон Изнер Кэмерон Норри. В решающем матче проиграл Хуберту Хуркачу.
После этого Корда стал победителем «челленджера» во французском Кемпере.
В феврале Себастьян не очень удачно выступил на «челленджере» в Биелле и на турнире в Монпелье.
В Акапулько Корда проиграл во втором круге Феликсу Оже-Альяссиму. В Майами американец стартовал с победы над Раду Алботом, после чего выиграл у итальянца Фабио Фоньини.
Прогноз и ставка
На Карацева букмекеры предлагают поставить за 1.31, а на Корду — за 3.58.
В прошлом году Карацев проиграл Корде в решающем раунде квалификации «Ролан Гаррос», где американский теннисист в итоге дошел до четвертого раунда.
Очевидно, что Аслана ждет непростой матч, но, глядя на то, как россиянин выступает в этом году, он, безусловно, может рассчитывать на реванш.
Ставка — победа Карацева + общий тотал геймов больше 20,5 за 2.25.