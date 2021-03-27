Россиянин Аслан Карацев сыграет против представителя Казахстана Михаила Кукушкина во втором круге крупного турнира в Майами. Матч пройдет 27 марта, начало — в 21:00 мск. Карацев — Кукушкин: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Карацев

Карацев всего лишь за несколько месяцев стал одним из самых обсуждаемых игроков тура.

В феврале Аслан дошел до полуфинала Открытого чемпионата Австралии, где по ходу турнира обыграл ряд очень серьезных соперников.

Потом был турнир в Дохе, где 27-летний россиянин проиграл во втором круге Доминику Тиму.

Но на прошлой неделе Карацев подтвердил, что его успех в Мельбурне не был случайным. Аслан выиграл престижный турнир в Дубае, благодаря чему взлетел в рейтинге на 27-е место. В четвертьфинале Карацев обыграл Янника Синнера, в полуфинале Андрея Рублева, а в решающем матче — Ллойда Харриса.

И теперь о нем даже пишут песни.

Песня об Аслане Карацеве

Кукушкин

В первом круге Кукушкин встречался с малоизвестным Джеком Дрейпером. Михаил выиграл первый сет со счетом 7:5, после чего его соперник снялся с матча из-за теплового удара. Так что тут представителю Казахстана отчасти даже повезло.

Сезон Кукушкин начал не лучшим образом, до турнира в Майами он выиграл лишь один матч, если не учитывать квалификацию в Дубае. А вот на уровне основы у 33-летнего теннисиста пока что только неудачи.

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Перед этим Кукушин проиграл в первом круге на пяти турнирах кряду, в том числе дважды на «челленджере» в Нур-Султане.

Прогноз и ставка

На Карацева можно поставить за 1.17, победу Кукушкина букмекеры предлагают за 5.35.

Еще в прошлом году в таком матче было бы крайне непросто определиться со ставкой на исход, но сейчас все более чем очевидно.

Ставка — победа Карацева с форой по геймам (-5,0) за 1.76.

Также можно рассмотреть ставку на тотал выигранных геймов Кукушкина меньше 8,0 за 1.85.