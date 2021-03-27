ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Доменико ТедескоПосле Тедеско. Десять тренеров для «Спартака» Виктория Синицина и Никита КацалаповЧМ по фигурному катанию. Триумф российских одиночниц, Соловьева и Кацалапов выиграли ритм-танец Гюндоган — один из героев успешного сезона «Сити»АПЛ: предсказуемый чемпион и непредсказуемый пелотон
  • 00:04
    • Щербакова — чемпионка мира по фигурному катанию, весь пьедестал заняли россиянки
  • 22:31
    • Трусова выполнила 5 четверных прыжков в произвольной программе на ЧМ
  • 18:16
    • Синицина и Кацалапов выиграли ритм-танец на ЧМ в Стокгольме
  • 21:57
    • СКА разгромил «Динамо» и вышел в полуфинал Кубка Гагарина
  • 21:50
    • «Авангард» всухую обыграл «Магнитку» и вновь повел в серии
    Все новости спорта

    Карацев начинает поход за новым титулом

    Карацев — Кукушкин. Прогноз (к. 1.85) и ставки на турнир в Майами 27 марта 2021 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на ATP
    Прогноз и ставки на Карацев — Кукушкин
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Аслан Карацев
    Россиянин Аслан Карацев сыграет против представителя Казахстана Михаила Кукушкина во втором круге крупного турнира в Майами. Матч пройдет 27 марта, начало — в 21:00 мск. Карацев — Кукушкин: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Карацев

    Карацев всего лишь за несколько месяцев стал одним из самых обсуждаемых игроков тура.

    В феврале Аслан дошел до полуфинала Открытого чемпионата Австралии, где по ходу турнира обыграл ряд очень серьезных соперников.

    Потом был турнир в Дохе, где 27-летний россиянин проиграл во втором круге Доминику Тиму.

    Но на прошлой неделе Карацев подтвердил, что его успех в Мельбурне не был случайным. Аслан выиграл престижный турнир в Дубае, благодаря чему взлетел в рейтинге на 27-е место. В четвертьфинале Карацев обыграл Янника Синнера, в полуфинале Андрея Рублева, а в решающем матче — Ллойда Харриса.

    И теперь о нем даже пишут песни.

    Песня об Аслане Карацеве

    Кукушкин

    В первом круге Кукушкин встречался с малоизвестным Джеком Дрейпером. Михаил выиграл первый сет со счетом 7:5, после чего его соперник снялся с матча из-за теплового удара. Так что тут представителю Казахстана отчасти даже повезло.

    Сезон Кукушкин начал не лучшим образом, до турнира в Майами он выиграл лишь один матч, если не учитывать квалификацию в Дубае. А вот на уровне основы у 33-летнего теннисиста пока что только неудачи.

    Все прогнозы на теннис

    Перед этим Кукушин проиграл в первом круге на пяти турнирах кряду, в том числе дважды на «челленджере» в Нур-Султане.

    Прогноз и ставка

    На Карацева можно поставить за 1.17, победу Кукушкина букмекеры предлагают за 5.35.

    100ЗабратьБонус на пополнениеmelbet 1000$ИгратьБонус новым игрокам1win

    Еще в прошлом году в таком матче было бы крайне непросто определиться со ставкой на исход, но сейчас все более чем очевидно.

    Ставка — победа Карацева с форой по геймам (-5,0) за 1.76.

    Также можно рассмотреть ставку на тотал выигранных геймов Кукушкина меньше 8,0 за 1.85.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.60
  • Прогноз на матч Калгари — Виннипег
  • Хоккей
  • Сегодня в 05:00
    •  1.66
  • Прогноз на матч Аризона — Сан-Хосе
  • Хоккей
  • Сегодня в 05:00
    •  5.80
  • Прогноз на матч Россия — Словения
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.65
  • Прогноз на матч Локомотив — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.72
  • Прогноз на матч Черногория — Гибралтар
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.71
  • Прогноз на матч Хорватия — Кипр
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.67
  • Прогноз на матч Норвегия — Турция
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч Нидерланды — Латвия
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Белоруссия — Эстония
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.72
  • Прогноз на матч Венгрия U21 — Румыния U21
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Словения U21 — Чехия U21
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Альмерия — Леганес
  • Футбол
  • Сегодня в 20:15
    •  1.84
  • Прогноз на матч Колорадо — Вегас
  • Хоккей
  • Сегодня в 22:00
    •  1.62
  • Прогноз на матч Детройт — Коламбус
  • Хоккей
  • Сегодня в 22:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    Мальта — Россия
  • Ходьба с мячом. Россия едва не потеряла очки на Мальте
    • 02:33 25/03/2021     Никола Влашич
  • Трансферный дайджест. 16-22 марта
    • 21:38 22/03/2021     Молодежный Евро пройдет в два этапа
  • Молодежный Евро-2021: кто сыграет, каковы шансы России и главные звезды турнира
    • 12:57 24/03/2021
    Прогноз и ставка на матч Карацев — Кукушкин 27.03.2021 в 21:00. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе 1.76.
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры