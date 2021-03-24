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    Музетти продолжит шокировать?

    Ммо — Музетти. Прогноз (к. 2.36) и ставки на турнир в Майами 24 марта 2021 года

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    Лоренцо Музетти
    Американец Майкл Ммо сыграет против итальянца Лоренцо Музетти в рамках первого круга на крупном турнире в Майами (США). Матч пройдет 24 марта, начало — в 18:00 мск. Ммо — Музетти: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Ммо

    В этом сезоне главным успехом Ммо пока что остается выход в основную сетку Открытого чемпионата Австралии.

    В середнине января американский теннисист преодолел непростую квалификацию, а потом даже смог выиграть один матч в основе. В пятисетовом триллере Ммо одержал победу над сербом Виктором Троицки.

    Но, прежде всего, Ммо запомнился по бодрому матчу с Рафаэлем Надалем. Испанец, конечно же выиграл, не отдал ни одного сета, но эпизодически показывал очень неплохой теннис.

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    Правда, с тех пор Ммо почти не играл. В конце февраля 23-летний американец выступил на турнире в Сингапуре, где в первом же матче уступил японцу Есихито Нисиоке.

    Музетти

    Музетти на этой неделе дебютировал в топ-100. Это случилось благодаря невероятному выступлению 19-летнего теннисиста в Акапулько, где он сенсационно дошел до полуфинала.

    Сначала итальянец прошел квалификацию из трех матчей, а потом начал «зажигать» в основной сетке. Уже в первом круге Лоренцо обыграл аргентинца Диего Шварцмана.

    Во втором раунде Музетти дожал на тай-брейке третьего сета американца Фрэнсиса Тиафу.

    Сказка Лоренцо должна была закончиться в четвертьфинале после матча с Григором Димитровым, но талантливый итальянец и тут выиграл. Остановить его смог только будущий победитель турнира Стефанос Циципас.

    Также в этом году Музетти дважды доходил до финала на «челленджерах», но этим уже никого не удивишь.

    Прогноз и ставка

    На Ммо в этом матче можно поставить за 2.96, победу Музетти букмекеры предлагают за 1.42.

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    Возможно, пару недель назад шансы в таком матче оценивались бы приблизительно 50 на 50, но после прорыва Музетти в Акапулько очевидно, что все ждут от него победы и в матче с Ммо.

    Но будет непросто, у американца классная подача, которая наверняка создаст итальянцу проблемы.

    Ставка — победа Ммо с форой по сетам (+1,5) за 1.67.

    Также можно рассмотреть ставку на тотал сетов больше 2,5 за 2.36.

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