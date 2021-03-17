Россиянин Аслан Карацев сыграет против итальянца Лоренцо Сонего в рамках третьего круга на турнире в Дубае (ОАЭ). Матч пройдет 17 марта, начало — в 14:30 мск. Сонего — Карацев: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Сонего

Сонего стартовал в Дубае сразу со второго круга благодаря тому, что попал в число сеянных. Итальянец легко выиграл у малоизвестного испанца Бернабе Сапаты-Миральеса — 6:2, 6:2.

Свой пока что лучший результат в этом году Сонего показал в Монпелье, где дошел до четвертьфинала. После побед над Уго Гастоном и Себастьяном Кордой Лоренцо уступил Давиду Гоффену.

После этого были неудачные турниры в Роттердаме и Дохе. В обоих случаях в первом раунде Сонего обыграли американцы — Томми Пол и Тейлор Фриц.

На Открытом чемпионате Австралии Сонего дошел до второго круга. Итальянский теннисист прошел Сэма Куэрри, но потом проиграл Фелисиано Лопесу.

Карацев

Тем временем Карацев после головокружительного успеха на Australian Open впервые вышел на корт в официальном матче на турнире в Дохе. Один из самых сенсационных полуфиналистов в истории австралийского мэйджора в стартовом матче одержал убедительную победу над местным теннисистом Мубараком Зайидом.

Продвинуться дальше Аслану не позволил Доминик Тим. Но матч для австрийского теннисиста получился непростым. Карацев взял первый сет, неплохо играл во втором, но в решающей партии Тим все-таки дожал россиянина.

В Дубае Карацев начал с победы над белорусом Егором Герасимовым, которого в феврале уничтожил на Australian Open.

Все прогнозы на теннис

Во втором раунде Аслан выиграл в трех сетах у британца Дэниэла Эванса. Эти матчи еще раз подтвердили, что успех Карацева в Мельбурне нельзя считать случайным.

Прогноз и ставка

На Сонего в этом матче можно поставить за 2.40, победу Карацева букмекеры предлагают за 1.60.

Как ни странно, но против итальянца Карацеву, скорее всего, будет играть гораздо проще, чем с тем же Эвансом, у которого достаточно неудобный теннис.

Ставка — победа Карацева в двух сетах за 2.43.

Также можно рассмотреть ставку на тотал выигранных геймов Сонего меньше 12,5 за 1.65.