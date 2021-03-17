ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Футболисты «Ливерпуля»Возвращение к истокам. «Ливерпуль» постепенно обретает уверенность «Ювентус»ЛЧ. «Реал», «Ман Сити» и «Ливерпуль» в четвертьфинале, «Барселона» и «Ювентус» вылетели Криштиану РоналдуТрансферный дайджест. 9-15 марта
  • 00:52
    • «Ман Сити» второй раз обыграл менхенгладбахскую «Боруссию» в 1/8 финала ЛЧ
  • 00:52
    • «Реал» обыграл «Аталанту» и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов
  • 19:49
    • «Спартак» интересуется форвардом сборной США
  • 19:35
    • «Коламбус» выставил российского нападающего на драфт отказов
  • 18:38
    • Сантуш рассказал о мечте Роналду выиграть ЧМ-2022
  • 17:48
    • Голышев продолжит карьеру в Северной Америке
  • 17:33
    • Малком отправился с «Зенитом» на матч с ЦСКА
    Все новости спорта

    Сможет ли Карацев выйти в четвертьфинал турнира в Дубае?

    Сонего — Карацев. Прогноз (к. 2.43) и ставки на турнир в Дубае 17 марта 2021 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на ATP
    Прогноз и ставки на Сонего — Карацев
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Аслан Карацев
    Россиянин Аслан Карацев сыграет против итальянца Лоренцо Сонего в рамках третьего круга на турнире в Дубае (ОАЭ). Матч пройдет 17 марта, начало — в 14:30 мск. Сонего — Карацев: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Сонего

    Сонего стартовал в Дубае сразу со второго круга благодаря тому, что попал в число сеянных. Итальянец легко выиграл у малоизвестного испанца Бернабе Сапаты-Миральеса — 6:2, 6:2.

    Свой пока что лучший результат в этом году Сонего показал в Монпелье, где дошел до четвертьфинала. После побед над Уго Гастоном и Себастьяном Кордой Лоренцо уступил Давиду Гоффену.

    После этого были неудачные турниры в Роттердаме и Дохе. В обоих случаях в первом раунде Сонего обыграли американцы — Томми Пол и Тейлор Фриц.

    На Открытом чемпионате Австралии Сонего дошел до второго круга. Итальянский теннисист прошел Сэма Куэрри, но потом проиграл Фелисиано Лопесу.

    Карацев

    Тем временем Карацев после головокружительного успеха на Australian Open впервые вышел на корт в официальном матче на турнире в Дохе. Один из самых сенсационных полуфиналистов в истории австралийского мэйджора в стартовом матче одержал убедительную победу над местным теннисистом Мубараком Зайидом.

    Продвинуться дальше Аслану не позволил Доминик Тим. Но матч для австрийского теннисиста получился непростым. Карацев взял первый сет, неплохо играл во втором, но в решающей партии Тим все-таки дожал россиянина.

    В Дубае Карацев начал с победы над белорусом Егором Герасимовым, которого в феврале уничтожил на Australian Open.

    Все прогнозы на теннис

    Во втором раунде Аслан выиграл в трех сетах у британца Дэниэла Эванса. Эти матчи еще раз подтвердили, что успех Карацева в Мельбурне нельзя считать случайным.

    Прогноз и ставка

    На Сонего в этом матче можно поставить за 2.40, победу Карацева букмекеры предлагают за 1.60.

    25$ЗабратьБонус на пополнениеparimatch 100ПолучитьБонус для новых игроков1xbet

    Как ни странно, но против итальянца Карацеву, скорее всего, будет играть гораздо проще, чем с тем же Эвансом, у которого достаточно неудобный теннис.

    Ставка — победа Карацева в двух сетах за 2.43.

    Также можно рассмотреть ставку на тотал выигранных геймов Сонего меньше 12,5 за 1.65.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.69
  • Прогноз на матч Вашингтон — Айлендерс
  • Хоккей
  • Сегодня в 02:00
    •  1.74
  • Прогноз на матч Детройт — Каролина
  • Хоккей
  • Сегодня в 02:30
    •  1.78
  • Прогноз на матч Бостон — Юта
  • Баскетбол
  • Сегодня в 02:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Миннесота — Аризона
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Чикаго — Оклахома
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Даллас — Тампа-Бэй
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:30
    •  2.50
  • Прогноз на матч Торино — Сассуоло
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.44
  • Прогноз на матч Ротор — Ростов
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.71
  • Прогноз на матч ЦСКА — Локомотив
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.81
  • Прогноз на матч Ак Барс — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.75
  • Прогноз на матч ПСЖ — Лилль
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  2.31
  • Прогноз на матч ЦСКА — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.62
  • Прогноз на матч Ахмат — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  5.26
  • Экспресс дня 17 марта
  • Сегодня в 21:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    «Динамо» — «Спартак»
  • Красно-белый реванш. «Спартак» одолел «Динамо» и вернулся в борьбу за золото
    • 00:30 14/03/2021     ПСЖ — «Барселона»
  • Чуда не случилось. Месси вылетел из Лиги чемпионов вслед за Роналду
    • 02:36 11/03/2021     Никола Влашич
  • Воспитанники «Спартака» прибили ЦСКА. «Армейцы» показали безвольную игру
    • 19:27 13/03/2021
    Прогноз и ставка на матч Сонего — Карацев 17.03.2021 в 14:30. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе 2.43.
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры