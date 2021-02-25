Коллинз
Коллинз в среду шокировала всю Австралию победой над Эшли Барти. Мы тоже допускали, что у первой ракетки мира могут возникнуть проблемы, но никак не думали, что американка одержит столь уверенную победу.
Любопытно, что Барти делала брейк и в начале первого сета, и в начале второго, но Коллинз в обоих случаях отыгрывалась, после чего «забивала» соперницу мощными ударами — и с форхэнда, и с бэкхэнда. Ну и качественная первая подача тоже очень помогала Даниэле.
Коллинз впервые в карьере выиграла у лидера рейтинга. Хотя порой вполне закономерно появлялось ощущение, что американка сейчас возглавляет список лучших теннисисток мира, а не Барти.
В первом круге Коллинз тоже выиграла в двух сетах. Там ее соперницей была китаянка Чжэн Сайсай.
Швентек
Тем временем Швентек пока тоже не отдала ни одного сета на турнире в Аделаиде. Но у нее и серьезных соперниц пока что не было.
В стартовом матче Ига одержала победу над американкой Мэдисон Бренгл. А в следующем раунде действующая чемпионка «Ролан Гаррос» разгромила австралийку Мэддисон Ингз.
На недавнем Australian Open Швентек дошла до четвертого круга. После трех уверенных побед теннисистка из Польши проиграла в трех сетах Симоне Халеп. Румынка грамотно воспользовалась ошибками Швентек, которая старалась играть в чересчур атакующий теннис.
Прогноз и ставка
На Швентек букмекеры предлагают поставить за 1.62, а на победу Коллинз — за 2.42.
Если Коллинз в предстоящем матче, сыграет так же, как против Барти, мы точно увидим ее в полуфинале. Агрессивный теннис американки станет проблемой и для Иги.
Впрочем, тут надо не забывать, что Швентек тоже любит играть агрессивно, много атакует. Ну и не факт, что Даниэль снова покажет почти безошибочную игру.
Поэтому самый оптимальный вариант — ставка на общий тотал сетов больше 2,5 за 2.44. А по поводу исхода здесь сложно давать какие-то прогнозы.
Либо же можно рассмотреть ставку на общий тотал геймов больше 21,5 за 1.93. Двух сетов теннисисткам вряд ли будет достаточно.