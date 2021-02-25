Американка Даниэль Роуз Коллинз сыграет против Иги Швентек из Польши в четвертьфинале турнира в Аделаиде (Австралия). Матч пройдет 25 февраля, начало — в 11:00 мск. Коллинз — Швентек: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Коллинз

Коллинз в среду шокировала всю Австралию победой над Эшли Барти. Мы тоже допускали, что у первой ракетки мира могут возникнуть проблемы, но никак не думали, что американка одержит столь уверенную победу.

Любопытно, что Барти делала брейк и в начале первого сета, и в начале второго, но Коллинз в обоих случаях отыгрывалась, после чего «забивала» соперницу мощными ударами — и с форхэнда, и с бэкхэнда. Ну и качественная первая подача тоже очень помогала Даниэле.

Коллинз впервые в карьере выиграла у лидера рейтинга. Хотя порой вполне закономерно появлялось ощущение, что американка сейчас возглавляет список лучших теннисисток мира, а не Барти.

В первом круге Коллинз тоже выиграла в двух сетах. Там ее соперницей была китаянка Чжэн Сайсай.

Швентек

Тем временем Швентек пока тоже не отдала ни одного сета на турнире в Аделаиде. Но у нее и серьезных соперниц пока что не было.

В стартовом матче Ига одержала победу над американкой Мэдисон Бренгл. А в следующем раунде действующая чемпионка «Ролан Гаррос» разгромила австралийку Мэддисон Ингз.

Все прогнозы на теннис

На недавнем Australian Open Швентек дошла до четвертого круга. После трех уверенных побед теннисистка из Польши проиграла в трех сетах Симоне Халеп. Румынка грамотно воспользовалась ошибками Швентек, которая старалась играть в чересчур атакующий теннис.

Прогноз и ставка

На Швентек букмекеры предлагают поставить за 1.62, а на победу Коллинз — за 2.42.

Если Коллинз в предстоящем матче, сыграет так же, как против Барти, мы точно увидим ее в полуфинале. Агрессивный теннис американки станет проблемой и для Иги.

Впрочем, тут надо не забывать, что Швентек тоже любит играть агрессивно, много атакует. Ну и не факт, что Даниэль снова покажет почти безошибочную игру.

Поэтому самый оптимальный вариант — ставка на общий тотал сетов больше 2,5 за 2.44. А по поводу исхода здесь сложно давать какие-то прогнозы.

Либо же можно рассмотреть ставку на общий тотал геймов больше 21,5 за 1.93. Двух сетов теннисисткам вряд ли будет достаточно.