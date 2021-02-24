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    Синнер сравняет счет в противостоянии с Бедене?

    Синнер — Бедене. Прогноз (к. 1.96) и ставки на турнир в Монпелье 24 февраля 2021 года

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    Янник Синнер
    Итальянец Янник Синнер сыграет против словенца Аляжа Бедене в первом круге турнира в Монпелье (Франция). Матч пройдет 24 февраля, начало — в 13:00 мск. Синнер — Бедене: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Синнер

    Синнер уже успел в этом сезоне взять один титул. В начале февраля итальянский теннисист выиграл один из турниров в Мельбурне, которые предшествовали Открытому чемпионату Австралии.

    В финале Синнер одержал победу над соотечественником Стефано Травальей. Но самым сложным стал полуфинальный матч с Кареном Хачановым, где все решилось на тай-брейке третьего сета.

    Интересно, что прошлый сезон Янник завершил победой на турнире в Софии. Синнер повторил достижения Новака Джоковича и Рафаэля Надаля, сумев завоевать два титула в 19-летнем возрасте.

    Но все это осталось в тени неудачного выступления на Australian Open. Синнеру не повезло с жеребьевкой, уже в первом круге ему пришлось играть с Денисом Шаповаловым. В итоге пятисетовый триллер завершился в пользу представителя Канады.

    Бедене

    Тем временем Бедене перед Australian Open тоже играл на турнире в Мельбурне. Словенец не без проблем прошел первый круг, обыграв японца Ясутаку Утияму. Оба сета в том матче завершились тай-брейком.

    Дальше было попроще, но в третьем раунде Бедене вышел как раз на Синнера. Первый сет получился напряженным, Аляж дрогнул только на тай-брейке, а вторую партию Янник взял со счетом 6:2.

    На Открытом чемпионате Австралии Бедене проиграл в матче первого круга представителю Казахстана Александру Бублику.

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    В прошлом сезоне главным достижением Бедене можно считать выход в третий круг «Мастерса» в Нью-Йорке. Перед этим словенец еще и квалификацию преодолел.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры не сомневаются в победе Синнера. На итальянца в этом матче можно поставить за 1.24, а на Бедене — за 4.25.

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    Как ни странно, Бедене ранее уже не только проигрывал Яннику, но и побеждал его, причем дважды. Но оба успешных матча против одного из главных талантов тура Аляж провел еще в 2019 году, когда его соперник делал только первые шаги в профессиональном теннисе.

    С прошлого года Синнер играет на абсолютно другом уровне, а о нем говорят даже такие монстры, как Надаль и Джокович.

    Ставка - победа Синнера в двух сетах за 1.74.

    Также можно рассмотреть ставку на победу Синнера с форой по геймам (-4,5) за 1.96.

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