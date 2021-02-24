Итальянец Янник Синнер сыграет против словенца Аляжа Бедене в первом круге турнира в Монпелье (Франция). Матч пройдет 24 февраля, начало — в 13:00 мск. Синнер — Бедене: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Синнер

Синнер уже успел в этом сезоне взять один титул. В начале февраля итальянский теннисист выиграл один из турниров в Мельбурне, которые предшествовали Открытому чемпионату Австралии.

В финале Синнер одержал победу над соотечественником Стефано Травальей. Но самым сложным стал полуфинальный матч с Кареном Хачановым, где все решилось на тай-брейке третьего сета.

Интересно, что прошлый сезон Янник завершил победой на турнире в Софии. Синнер повторил достижения Новака Джоковича и Рафаэля Надаля, сумев завоевать два титула в 19-летнем возрасте.

Но все это осталось в тени неудачного выступления на Australian Open. Синнеру не повезло с жеребьевкой, уже в первом круге ему пришлось играть с Денисом Шаповаловым. В итоге пятисетовый триллер завершился в пользу представителя Канады.

Бедене

Тем временем Бедене перед Australian Open тоже играл на турнире в Мельбурне. Словенец не без проблем прошел первый круг, обыграв японца Ясутаку Утияму. Оба сета в том матче завершились тай-брейком.

Дальше было попроще, но в третьем раунде Бедене вышел как раз на Синнера. Первый сет получился напряженным, Аляж дрогнул только на тай-брейке, а вторую партию Янник взял со счетом 6:2.

На Открытом чемпионате Австралии Бедене проиграл в матче первого круга представителю Казахстана Александру Бублику.

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В прошлом сезоне главным достижением Бедене можно считать выход в третий круг «Мастерса» в Нью-Йорке. Перед этим словенец еще и квалификацию преодолел.

Прогноз и ставка

Букмекеры не сомневаются в победе Синнера. На итальянца в этом матче можно поставить за 1.24, а на Бедене — за 4.25.

Как ни странно, Бедене ранее уже не только проигрывал Яннику, но и побеждал его, причем дважды. Но оба успешных матча против одного из главных талантов тура Аляж провел еще в 2019 году, когда его соперник делал только первые шаги в профессиональном теннисе.

С прошлого года Синнер играет на абсолютно другом уровне, а о нем говорят даже такие монстры, как Надаль и Джокович.

Ставка - победа Синнера в двух сетах за 1.74.

Также можно рассмотреть ставку на победу Синнера с форой по геймам (-4,5) за 1.96.