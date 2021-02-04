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    Отдаст ли Кудерметова хотя бы один сет?

    Ли — Кудерметова. Прогноз (к. 2.66) и ставки на турнир в Мельбурне 4 февраля 2021 года

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    Ли — Кудерметова: прогноз и ставка
    Вероника Кудерметова
    Россиянка Вероника Кудерметова сыграет против американки Энн Ли во втором круге турнира в Мельбурне. Матч пройдет 4 февраля, начало — в 04:15 мск. Ли — Кудерметова: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Ли

    В прошлом году Ли впервые в карьере пробилась в основную сетку на турнире «Большого шлема». Малоизвестная на тот момент теннисистка преодолела сложнейшую квалификацию и получила возможность сыграть на Australian Open. Во втором круге Энн уступила будущей победительнице турнира Софии Кенин.

    Кроме того, Ли успешно выступила на US Open, где дошла до третьего раунда, благодаря чему поднялась в топ-100.

    Перед американским мэйджором Ли удалось попасть через квалификацию в основную сетку крупного турнира в Нью-Йорке. Там, правда, ее сразу же обыграла Каролина Мухова, но в целом понятно, что Энн уже сложно назвать ноунеймом.

    На текущем турнире в Мельбурне Ли в первом матче встречалась с австралийкой Эллен Перес, которая снялась в конце первого сета при счете 5:3 в пользу соперницы.

    Кудерметова

    Тем временем Кудерметова очень мощно начала новый сезон. В первой половине января Вероника дошла до финала турнира в Абу-Даби.

    Уже в первом круге российская теннисистка обыграла опытную эстонку Анетт Контавейт. Но свою главную победу она одержала в полуфинале над украинкой Элиной Свитолиной, после чего без шансов уступила в решающем матче белоруске Арине Соболенко. Но в целом это был очень успешный для нее турнир.

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    В Австралии Кудерметовой пришлось провести две недели на строгом карантине без возможности тренироваться и даже выходить из своего номера в отеле. Это очень серьезное психологическое испытание, но 36-я ракетка мира, похоже, справилась с ним.

    В первом матче турнира Кудерметова не оставила шансов британке Хизер Уотсон — 6:2, 6:2.

    Прогноз и ставка

    На Ли в этом матче букмекеры предлагают поставить за 3.84, а на победу Кудерметовой — за 1.28.

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    На самом деле, Ли не такая уж и простая соперница, в чем уже успели убедиться ряд многие теннисистки из первой сотни рейтинга.

    Ставка — Ли выиграет хотя бы один сет за 2.00. При всем уважении Кудерметову, несмотря на недавние успехи, пока рано причислять к теннисисткам, которые буквально сметают с корта подобных соперниц.

    И также можно рассмотреть ставку на тотал сетов больше 2,5 за 2.66.

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