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    Пуиг — Бабош. Битва за полуфинал затянется

    Моника Пуиг — Тимея Бабош. Прогноз и ставки на теннисный матч 7 апреля

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    Моника Пуиг
    Моника Пуиг
    wtatennis.com
    В субботу, 7 апреля, в четвертьфинале турнира категории WTA International в Монтеррее (Мексика) встретятся пуэрториканка Моника Пуиг и венгерка Тимея Бабош. Начало матча — в 00:30 мск. Прогноз на Моника Пуиг — Тимея Бабош.

    Моника Пуиг

    Теннисистка из Пуэрто-Рико является 68-й ракеткой мира, а в посеве Монтеррея ей достался пятый номер. В 2016-м году ей удалось завоевать золотую медаль на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро, после чего в игре Пуиг начался серьезный спад — победы чередовались с неожиданными поражениями, а болельщики постепенно начали забывать об олимпийском подвиге.

    Однако в последнее время Монике Пуиг вновь удается показывать теннис, который принес ей успех в Рио. В Майами ей удалось дойти до четвертого круга и даже вырвать сенсационную победу у датчанки Каролин Возняцки после провального первого сета — 0:6, 6:4, 6:4.

    В Монтеррее Пуиг чувствует себя прекрасно, мексиканские болельщики активно ее поддерживают, а у Моники идет игра. Ее ударная сила сейчас — стабильно мощная игра на своей подаче, которая порой не оставляет никаких шансов соперницам. В Мексике Пуиг стартовала с победы над американкой Николь Гиббз (6:3, 6:3), после чего была уверенно обыграна швейцарка Стефани Фёгель (6:4, 6:3). На своей подаче пуэрториканка выигрывает поряда 74% очков.

    Тимея Бабош

    Венгерка является 44-й ракеткой мира и четвертым номером посева в Монтеррее. Ее главным успехом в этом году стал титул на турнире в Тайбэе, после чего наступил спад и ранние вылеты в Дохе, Будапеште, Индиан-Уэллсе и Майами. На последнем из турниров перед поездкой в Мексику Тимея сумела победить немку Мону Бартеь (7:6, 6:3), но уступила будущей финалистке — латвийке Елене Остапенко (4:6, 4:6).

    Ближайшие события

    Нельзя сказать, что в Монтеррее проблемы остались позади. В первом круге она без особых трудностей справилась с чешкой Мари Бузковой (6:3, 6:4), а вот уже против британки Наоми Броэди во втором круге Тимея Бабош едва не осталась за бортом соревнований — 6:3, 6:7, 7:5. Порой просто теряет концентрацию 24-летняя теннисистка, а отсюда — ошибки и промахи. При этом у венгерки все равно есть одна стабильно сильная сторона — она практически не отдает свою подачу.

    Прогноз

    1,85Тотал матча больше 21,5 гейма

    Теннисистки встречались между собой лишь однажды в далеком 2011-м году, когда победу в двух сетах на 50-тысячнике в Канзасе праздновала Пуиг — 6:2, 6:4. Отталкиваться от того результата все-таки не стоит по очевидной причине.

    Считаем, что ближе к победе будет Пуиг, но просто так соперница игру не отдаст. Надо учитывать, что обе теннисистки уверенно зарабатывают очки на своей подаче, поэтому брейков ждать не стоит. Стоит ждать борьбы и большого количества геймов. Предлагаем взять за основу ставку на тотал матча больше 21,5 гейма за 1,85.

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