Моника Пуиг — Тимея Бабош. Прогноз и ставки на теннисный матч 7 апреля

Моника Пуиг

Теннисистка из Пуэрто-Рико является 68-й ракеткой мира, а в посеве Монтеррея ей достался пятый номер. В 2016-м году ей удалось завоевать золотую медаль на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро, после чего в игре Пуиг начался серьезный спад — победы чередовались с неожиданными поражениями, а болельщики постепенно начали забывать об олимпийском подвиге.

Однако в последнее время Монике Пуиг вновь удается показывать теннис, который принес ей успех в Рио. В Майами ей удалось дойти до четвертого круга и даже вырвать сенсационную победу у датчанки Каролин Возняцки после провального первого сета — 0:6, 6:4, 6:4.

В Монтеррее Пуиг чувствует себя прекрасно, мексиканские болельщики активно ее поддерживают, а у Моники идет игра. Ее ударная сила сейчас — стабильно мощная игра на своей подаче, которая порой не оставляет никаких шансов соперницам. В Мексике Пуиг стартовала с победы над американкой Николь Гиббз (6:3, 6:3), после чего была уверенно обыграна швейцарка Стефани Фёгель (6:4, 6:3). На своей подаче пуэрториканка выигрывает поряда 74% очков.

Тимея Бабош

Венгерка является 44-й ракеткой мира и четвертым номером посева в Монтеррее. Ее главным успехом в этом году стал титул на турнире в Тайбэе, после чего наступил спад и ранние вылеты в Дохе, Будапеште, Индиан-Уэллсе и Майами. На последнем из турниров перед поездкой в Мексику Тимея сумела победить немку Мону Бартеь (7:6, 6:3), но уступила будущей финалистке — латвийке Елене Остапенко (4:6, 4:6).

Нельзя сказать, что в Монтеррее проблемы остались позади. В первом круге она без особых трудностей справилась с чешкой Мари Бузковой (6:3, 6:4), а вот уже против британки Наоми Броэди во втором круге Тимея Бабош едва не осталась за бортом соревнований — 6:3, 6:7, 7:5. Порой просто теряет концентрацию 24-летняя теннисистка, а отсюда — ошибки и промахи. При этом у венгерки все равно есть одна стабильно сильная сторона — она практически не отдает свою подачу.

Прогноз

1,85Тотал матча больше 21,5 гейма

Теннисистки встречались между собой лишь однажды в далеком 2011-м году, когда победу в двух сетах на 50-тысячнике в Канзасе праздновала Пуиг — 6:2, 6:4. Отталкиваться от того результата все-таки не стоит по очевидной причине.

Считаем, что ближе к победе будет Пуиг, но просто так соперница игру не отдаст. Надо учитывать, что обе теннисистки уверенно зарабатывают очки на своей подаче, поэтому брейков ждать не стоит. Стоит ждать борьбы и большого количества геймов. Предлагаем взять за основу ставку на тотал матча больше 21,5 гейма за 1,85.

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