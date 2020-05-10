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    Godsent будут бороться за высокие места в группе

    Godsent — Movistar Riders. Прогноз (к. 2.55) и ставки на CS:GO 10 мая 2020 года

    Прочие виды
    Прогноз на Godsent — Movistar Riders
    Godsent
    10 мая состоится очередной матч ESL One: Road to Rio, в котором сойдутся Godsent и Movistar Riders. Начало игры в 19:30 по мск. Прогноз на Godsent — Movistar Riders.

    Godsent

    Европейцы показали прекрасную игру в прошлый раз, когда встречались с «мышками». Они взяли все две карты. Им удалось выиграть на overpass 16:10, а затем коллектив выиграл inferno 16:11.

    Этой победой Godsent прервали свою серию поражений, которая насчитывала две встречи. Коллектив уступил Nordavind 0:2, а перед этим проиграл FaZe с аналогичным результатом.

    Godsent имеют хорошие шансы нав выход в плей-офф верхней сетки, поскольку у них 12 очков и третья позиция. У G2 тот же результат.

    Movistar Riders

    В прошлый раз команда противостояла North. В той игре коллектив уступил «всухую», поскольку отдал все две карты. Речь идет о комнатах overpass и vertigo. Первую «райдеры» проиграли 16:11, а вторую — 16:12.

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    Это было четвертое поражение для команды подряд. Ранее Movistar проиграли CPHF 0:2, G2 0:2 и FaZe 1:2.

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    У Movistar Riders 6 место и 6 очков, поэтому, скорее всего, коллектив вылетит из турнира, не добравшись до плей-офф.

    Прогноз

    Godsent есть за что сражаться, поэтому нет сомнений, что европейцы заберут победу.

    Так же думают и букмекеры, предлагая такие коэффициенты: 1.50 и 2.25. Мы считаем, что «посланные Богом» выиграют две карты и одержат уверенную победу. Ставка для этой игры — фора 1 (-1.5) за 2.55. 0

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    Godsent — Movistar Riders. Прогноз (к. 2.55) и ставки на CS:GO 10 мая 2020 года. Прогноз на Godsent — Movistar Riders. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.55
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