Complexity — Fnatic. Прогноз (к. 2.01) и ставки на CS:GO 6 мая 2020 года

В матче турнира CS:GO ESL One: Road to Rio Complexity сыграет с Fnatic. Игра запланирована на 6 мая, а начало на 19:30 по московскому времени. Прогноз на Complexity — Fnatic.

Complexity

В прошлый раp Complexity потерпели поражение в очень непростой игре против шведов из NiP. Матч начался для «колов» с победы. Они выиграли в карте mirage 14:16, но уже в vertigo международная команда уступила 16:11.

Особенно непростым выдался третий раунд, который проходил на просторах карты train. Там соперник из Швеции сумел вырвать победу со счетом 16:12.

После 5 игр Complexity занимают 7 место в группе, а шансы на выход из группы у коллектива очень мизерные или их уже практически нет.

Fnatic

Fnatic тоже проиграли в прошлой встрече. Коллектив уступил 1:2 Vitality. Со счетом 13:16 гости проиграли первую карту, а во второй провели очень трудовой раунд, одолев соперника со счетом 22:20. По итогу третья карта mirage оказалась за французским соперником (11:16).

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Особенно сильно в прошлой игре отличился ZywOo. На его счету 94 убийства в трех картах — dust 2, Inferno и mirage.

В отличие от своего соперника, Fnatic имеют шансы на выход из группы, только, наверное, в нижнюю сетку плей-офф. Сейчас коллектив имеет 6 очков, что на 3 пункта меньше, чем у ближайших конкурентов.

Прогноз

3.45 и 1.28 — букмекеры ставят на победу Fnatic. При этом они не верят, что команда легко справится с соперником и выиграет «всухую» 0:2.

Полагаем, что оба коллектива ждет упорная борьба за очки. Скорее всего, в игре будет проведено больше двух раундов. Ожидаем тотал больше 2.5 карт. коэффициент составляет 2.01. 0