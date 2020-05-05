Team Spirit — Team Unique. Прогноз (к. 1.75) и ставки на CS:GO 5 мая 2020 года

В игре турнира ESL One: Road to Rio Spirit сыграют с Unique. Встреча этих двух команд состоится 5 мая и начнется в 16:00 по московскому времени. Прогноз на Team Spirit — Team Unique.

Team Spirit

Команда лидирует, выиграв в том числе у главного оппонента, поэтому у Spirit остались теперь более слабые противники в борьбе за выход из группы.

Очень хорошие результаты коллектив показал в противостояниях с Gambit Youngsters и forZe. В обоих случаях была зафиксирована победа Spirit со счетом 2:0. В первой игре команда забрала карты Overpass и Dust 2. Во второй встрече «спириты» забрали Train и снова Dust 2.

Team Spirit — главный фаворит группы и шансы на выход в плей-офф коллектив сохраняет отличные.

Team Unique

Unique не набрали ни одного очка. Каждый из соперников для команды очень сложен и на плей-офф ей вряд ли стоит рассчитывать.

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От Winstrike Team коллектив потерпел «сухое» поражение 2:0. Там даже в Nuke «уники» не набрали ни одного очка, уступив 0:16. В игре с Gambit Youngsters Unique тоже потерпели фиаско, отдав две карты без борьбы (0:2).

Сейчас для Unique главное набрать опыта и очков. Тем не менее в игре с главным фаворитом это будет сделать очень нелегко.

Прогноз

С Unique все понятно. Они не набирали больше 9 очков ни в одной карте. Spirit же находится в прекрасной форме, поэтому не видно никаких проблем, которые могли бы помешать первым выиграть снова.

1.08 и 5.98 — так оценивают шансы обеих команд букмекеры. Это и не удивительно.

Полагаем, что игра получится «низовой» и особой борьбы Unique не навяжут. Предлагаем ставку «тотал одной карты меньше 25.5» за 1.75. 0