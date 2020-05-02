mousesports — G2 Esports. Прогноз (к. 1.82) и ставки на CS:GO 3 мая 2020 года

mousesports
«Мышки» проводят этот турнир неудачно, поскольку выиграли они только одну из четырех встреч. Речь идет о матче с C0ntact, в котором mousesports обыграли соперника 2:1.
В остальных трех случаях команда уступала своим оппонентам, причем делала это «всухую». На счету коллектива поражения от Movistar Riders, North и FaZe.
У «мышей» есть своя любимая карта. Это Dust 2, в которой они побеждают в 85,7% случаев.
G2 Esports
Последний удачный турнир для G2 был в Польше. Там в рамках IEM Katowice французы дошли до финала. А вот в следующем турнире ESL Pro League коллектив даже из группы не вышел.
Что касается текущих соревнований, то из четырех встреч G2 Esports выиграли три, что очень даже хорошо. GODSENT и Movistar Riders удалось обыграть со счетом 2:0, в игре с Copenhagen Flames французская команда победила с результатом 2:1.
Единственное поражение в турнире было получено от FaZe. Там номинальные гости уступили 0:2.
Прогноз
Месяц назад в очном матче победу одержали «мышки» со счетом 0:2. Сейчас они явно не в форме, поэтому фаворитом можно считать G2 Esports.
Букмекеры отдают небольшое предпочтение вторым, предлагая коэффициент 1.82, в отличие от 1.92, установленных на победу mousesports.
Мы рекомендуем поставить на победу вторых, так как они сейчас в более лучшей форме и точно захотят реванша за поражение в прошлый раз на ESL Pro League. 0