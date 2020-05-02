mousesports — G2 Esports. Прогноз (к. 1.82) и ставки на CS:GO 3 мая 2020 года

В рамках турнира ESL One: Road to Rio по CS:GO mousesports сыграют с G2 Esports. Игра состоится 3 мая в 19:30 по московскому времени. Прогноз на mousesports — G2 Esports.

mousesports

«Мышки» проводят этот турнир неудачно, поскольку выиграли они только одну из четырех встреч. Речь идет о матче с C0ntact, в котором mousesports обыграли соперника 2:1.

В остальных трех случаях команда уступала своим оппонентам, причем делала это «всухую». На счету коллектива поражения от Movistar Riders, North и FaZe.

У «мышей» есть своя любимая карта. Это Dust 2, в которой они побеждают в 85,7% случаев.

G2 Esports

Последний удачный турнир для G2 был в Польше. Там в рамках IEM Katowice французы дошли до финала. А вот в следующем турнире ESL Pro League коллектив даже из группы не вышел.

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Что касается текущих соревнований, то из четырех встреч G2 Esports выиграли три, что очень даже хорошо. GODSENT и Movistar Riders удалось обыграть со счетом 2:0, в игре с Copenhagen Flames французская команда победила с результатом 2:1.

Единственное поражение в турнире было получено от FaZe. Там номинальные гости уступили 0:2.

Прогноз

Месяц назад в очном матче победу одержали «мышки» со счетом 0:2. Сейчас они явно не в форме, поэтому фаворитом можно считать G2 Esports.

Букмекеры отдают небольшое предпочтение вторым, предлагая коэффициент 1.82, в отличие от 1.92, установленных на победу mousesports.

Мы рекомендуем поставить на победу вторых, так как они сейчас в более лучшей форме и точно захотят реванша за поражение в прошлый раз на ESL Pro League. 0