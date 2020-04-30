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    Triumph и Evil Geniuses сыграют «верховой» матч

    Triumph — Evil Geniuses. Прогноз (к. 2.70) и ставки на CS:GO 30 апреля 2020 года

    Прочие виды
    Прогноз на Triumph — Evil Geniuses
    Evil Geniuses
    30 апреля состоится встреча Triumph и Evil Geniuses в рамках турнира по CS:GO ESL One: Road to Rio. Начало в 23:00 по мск. Прогноз на Triumph — Evil Geniuses.

    Triumph

    Triumph показывают неплохую игру на этом турнире, благодаря чему команда занимает третье место вместе с командой Cloud9, которую американцы обыграли в очной встрече первого тура со счетом 2:1. Стоит отметить, что Cloud9 являются одними из главных фаворитом турнира.

    Тем не менее без поражения тоже не обошлось. Обидчиком в прошлой игре выступил коллектив 100 Thieves, выиграв 0:2. Также команда проиграла во втором туре Gen.G 1:2. Но даже несмотря на два поражения подряд Triumph остаются довольно непростым соперником.

    Чтобы как-то оправдать «триумфов», можно отметить их блистательное завершение квалификации Americas Minor Championship, где они выиграли три раза подряд, обыграв Orgless 2:1, Mythic 2:1 и Swole Identity 2:0.

    Evil Geniuses

    В данном турнире Evil Geniuses пока что не могут похвастаться хорошими результатами. В турнирной таблице команда занимает пятое место.

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    «Злые гении» уступили 100 Thieves со счетом 1:2. Они смогли начать с победы в первой карте, однако уже в двух следующих коллектив стали громить (7:16 и 4:16).

    Кроме того, в списке обидчиков числится Cloud 9. Этому сопернику Evil Geniuses уступили 1:2.

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    Сейчас номинальные гости идут на серии поражений, состоящей из двух фиаско подряд.

    Прогноз

    Triumph имеют все шансы на победу в этой игре, поскольку соперник демонстрирует не лучшую игровую форму.

    При этом букмекеры высоко оценивают шансы вторых на победу — 1.10 против 6.25.

    Полагаем, что здесь можно поставить на тотал больше 2.5 карт. В последних матчах обеих команд имеется достаточно подобных результатов. 0

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    Triumph — Evil Geniuses. Прогноз (к. 2.70) и ставки на CS:GO 30 апреля 2020 года. Прогноз на Triumph — Evil Geniuses. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.70
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