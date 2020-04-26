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    Mousesports постараются исправиться после обидного поражения

    North — Mousesports. Прогноз (к. 1.60) и ставки на CS:GO 26 апреля 2020 года

    Прочие виды
    Прогноз на North — Mousesports
    Mousesports
    26 апреля состоится очередной матч киберспортивного турнира CS:GO ESL One. Сильнейшего будут выяснять команды North и Mousesports. Начало встречи в 16:00 по мск. Прогноз на North — Mousesports.

    North

    Номинальные хозяева проиграли две встречи подряд. Сначала North уступили Team Spirit 0:2 (15:19, 10:16). Затем команда проиграла FaZe Clan со счетом 2:1.

    В прошлой игре датчане имели неплохие шансы на то, чтобы выиграть. Они навязали борьбу сопернику. Проиграв первую карту 16:11, North смогли сравнять счет, выиграв на Nuke 13:16. Тем не менее третью карту команда проиграла 16:11.

    Отметим, что до этой негативной серии северный коллектив обыграл Endpoint (0:2), Japaleno (1:2) и Sprout (1:0).

    Mousesports

    «Мыши» сенсационно уступили в прошлой встрече Movistar Riders, при чем «всухую» 0:2. Никто этого не ждал, поскольку коэффициент на победу Mousesports был 1.05.

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    Этим поражением команда прервала свою 2-матчевую победную серию, состоящую из встреч с eSuba и Energypot Wizards. В обоих случаях результат был одинаковым — 1:0 в пользу «мышек».

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    Прошлый поединок немецкий коллектив действительно провел плохо. В первой карте он проиграл сопернику 10 раундов подряд, уступив 12:6. Несмотря на то, что во второй карте Mousesports выигрывали 7:3, они по итогу уступили 17:19.

    Прогноз

    Вторая команда очень злая после обидного поражения, поэтому в предстоящей встрече немцы будут заряжены на полную катушку.

    В этот раз «мышки» снова фавориты — 3.30 против 1.30. При этом стоит обратить внимание на то, что букмекеры больше склоняются к низовому поединку, то есть сыгранных карт должно быть не больше двух.

    Полагаем, что так и будет. Скорее всего, Mousesports смогут справиться со своим менее сильным соперником, используя две карты. 0

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    North — Mousesports. Прогноз (к. 1.60) и ставки на CS:GO 26 апреля 2020 года. Прогноз на North — Mousesports. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.60
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